Марченко рассказала, почему ее "убрали" из СТБ: стала неугодной, заставили уйти

Украинская телеведущая, жена лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко рассказала, почему ушла из канала СТБ, где на протяжении 7 лет вела топовые проекты "Х-Фактор" и "Україна має талант".

Так, в интервью изданию "Страна" Марченко указала, что руководство СТБ настоятельно попросило ее уволиться по собственному желанию – самостоятельно она уходить не планировала.

Она также отметила, что ее часто дискриминировали и считали "врагом народа" из-за политической деятельности ее супруга Медведчука, в частности, это исходило и со стороны топ-менеджмента СТБ.

Марченко в проекте "Україна має талант" Viva

"А кто вам сказал, что я ушла? "Х-Фактор", "Україна має талант" – проекты, которым я отдала лучшее время своей жизни. 13 сезонов! Тогда у этих шоу были самые крутые рейтинги, которые больше никому и не снились. Неужели вы думаете, что я по своему желанию ушла бы? Однажды ко мне домой приехал руководитель холдинга StarLightMedia, и предложил мне уволиться по собственному желанию. Он приводил много аргументов, но в целом все сводилось к тому, что я стала неугодной", – высказалась Оксана.

Она также подчеркнула, что руководство СТБ хотело избавиться от нее любой ценой, поэтому дальнейшая ее работа на проектах "Х Фактор" и "Україна має талант" стала невозможной.

"Разумеется, это все из-за Виктора. Это была дискриминация меня, как жены, из-за политической позиции и взглядов мужа. Нагнеталась ненависть к так называемым "врагам народа" в нашем лице, да и диванные тролли создавали соответствующий фон в соцсетях. И собственники холдинга решили, что проще принести меня в жертву, чем оправдываться", – пояснила Марченко.

Оксана Марченко в шоу "Х-Фактор" Talents collection

При этом звезда указала, что сама написала заявление об уходе из СТБ, так как не выдержала прессинга. По ее словам, она крайне тяжело переживала инцидент и считает конфликт "предательством" со стороны канала.

"Собственники каналов за счет меня решали свои вопросы по дискредитации моего мужа. Но я всегда буду его поддерживать, сколько бы грязи на нас ни выливалось. Так что я не ушла с СТБ – меня "ушли". Они давили на меня, давили, и в итоге я не стала сопротивляться – написала заявление. Не буду скрывать, что тяжело переживала это предательство с их стороны", – заключила Оксана Марченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в интервью телеведущая Оксана Марченко рассказала о том, как общается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Помимо этого, Марченко призналась, что сама была инициатором того, чтобы их с Медведчуком кумом стал именно президент России Владимир Путин. Она отметила, что разделяет личные отношения с людьми и политику и добавила, что, если бы у нее был еще один ребенок, то она "снова попросила бы стать крестным" именно Путина.