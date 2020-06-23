Марченко призналась, почему выбрала "замечательного крестного" Путина
Украинская телеведущая, жена лидера ОПЗЖ Оксана Марченко призналась, что сама была инициатором того, чтобы их кумом стал именно президент России Владимир Путин.
Об этом она заявила в интервью "Стране". Хотя в этом вопросе звезда сразу отметила, что разделяет личные отношения с людьми и политику.
"Попросила мужа обратиться с просьбой к Владимиру Владимировичу, чтобы он покрестил нашу дочь", – пояснила Марченко.
Она отметила, что "это личная духовная история". По ее словам, Путина можно рассматривать как президента РФ и как православного человека, который крестил ее ребенка. Звезда подчеркнула, что говорит о нем только в контексте православного человека.
"Поэтому я его и выбрала. Он замечательный крестный, который регулярно общается с крестницей. Поздравляет ее с днями рождения. Мы, естественно, общаемся с Владимиром Владимировичем, поддерживаем отношения", – похвалила Марченко своего кума.
При этом она добавила, что, если бы у нее был еще один ребенок, то она "снова попросила бы стать крестным" именно Путина.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущая Оксана Марченко рассказала о своих отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским.