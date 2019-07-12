Маньяк устроил охоту на Аллу Пугачеву: подробности

Российская певица Алла Пугачева пожаловалась на то, что ее преследует некий "маньяк". В окружении артистки сообщили, что неизвестный мужчина постоянно ездит за ней.

Члены фан-клуба Пугачевой рассказали, что вот уже 12 лет ей приходиться избегать случайной встречи с назойливым поклонником, пишет "Комсомольская правда".

АиФ

Впервые поклонник дал о себе знать в 2007 году. Тогда, Пугачева сама попросила охрану его изолировать.

"Вон того парня ко мне не подпускать! Он маньяк!" — скомандовала артистка.

В фан-клубе певицы говорят, что часто замечают этого мужчину. Молодой человек ни с кем не общается, стоит в стороне и молча наблюдает. Они отметили, что восемь лет назад этот мужчина пытался пробраться в гостиничные апартаменты Пугачевой и Галкина в Крыму. Незваного гостя выводили с охраной.

Politeka.net

Недавно вокруг Пугачевой разгорелся скандал. Так, артистка прокатилась на машине по перрону к собственному вагону в поезде. Многие в сети осудили ее за такой дерзкий поступок. Но в фан-клубе артистки считают, что ей пришлось сделать это из-за "преследователя", которого также заметили на вокзале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Алла Пугачева спровоцировала скандал из-за того, что проехалась на машине по перрону Рижского вокзала в Москве.

Примадонна подъехала прямо к вагону на лимузине, из-за чего на нее полилась рекой критика пользователей. Пугачеву обвинили в "барских замашках" и сравнили с Путиным.

Позже появились слухи, что сотрудника вокзала, который допустил поездку по перрону (что запрещено правилами), должны уволить. Однако в РЖД опровергли данные об увольнении начальника Рижского вокзала.

Скандал широко распространился на просторах интернета, за Пугачеву начали массово заступаться коллеги по цеху, призвав общество прекратить нападки на примадонну.

Позже конфликт вышел на новый уровень – на звезду пожаловались в ГИБДД с требованием провести проверку и возбудить уголовное делооб административном нарушении.

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