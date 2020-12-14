Манучаров – о состоянии Заворотнюк: можем говорить о ней, как о живом человеке

Российский актер, друг и сосед Анастасии Заворотнюк Вячеслав Манучаров сообщил, что актрисе удалось победить рак и сейчас о ней можно говорить, как о живом человеке. По его словам, ее родные остановили болезнь.

Манучаров заявил, что он постоянно на связи с Заворотнюк и поэтому хорошо знает о ее состоянии. Об этом он рассказал в программе "Ты не поверишь" на НТВ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, актер сообщил, что на сегодняшний день важно то, что знаменитость жива. По его словам, ее прекрасной семье удалось остановить болезнь и это самая главная победа.

Напомним, Анастасия Заворотнюк – российская актриса театра и кино, телеведущая, а также заслуженная артистка Российской Федерации. Она имеет множество премий и наград. Кроме того, звезда снималась в таких известных лентах как "Моя прекрасная няня", "Мамы", "Служебный роман. Наше время" и многих других. Она была ведущей популярного шоу "Две звезды". В августе 2019 года прекратила участвовать в театральных постановках.

С 2008 года Заворотнюк замужем за фигуристом Петром Чернышевым. В октябре 2018 года у пары родилась дочь Мила. Также у знаменитости есть старшие дети – сын Майкл и дочь Анна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опровергла информацию об участии ее матери в съемках "Прямого эфира" с Андреем Малаховым.