"Мама всегда была веселым человеком": Олег Винник высказался о страшной утрате

Концерт на Тернопольском городском стадионе украинский певец Олег Винник посвятил памяти своей матери, которая умерла 28 мая.

"Мама всегда была веселым человеком, душой компании, любила петь. В последнее время она сильно болела. Пару дней назад сказала мне: не переживай, мне уже лучше, но мои дни подходят. А еще пожелала, чтобы я всегда был здоров, счастлив и никогда не отменял ни одного концерта в своей жизни. Поэтому сегодня все песни я буду петь для своей матери", - рассказал исполнитель.

Артист добавил, что дарить счастье людям – это его ноша. И он с честью будет нести свой крест.

Как сообщал OBOZREVATEL, земляки 80-летней матери Олега Винника рассказали, что ее не стало в понедельник, 28 мая, в больнице. Причину смерти односельчане называть отказались. Женщина продолжительное время болела и перенесла три инсульта.