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"Мама всегда была веселым человеком": Олег Винник высказался о страшной утрате

3.6тЧитать новость на украинском

Концерт на Тернопольском городском стадионе украинский певец Олег Винник посвятил памяти своей матери, которая умерла 28 мая.

"Мама всегда была веселым человеком, душой компании, любила петь. В последнее время она сильно болела. Пару дней назад сказала мне: не переживай, мне уже лучше, но мои дни подходят. А еще пожелала, чтобы я всегда был здоров, счастлив и никогда не отменял ни одного концерта в своей жизни. Поэтому сегодня все песни я буду петь для своей матери", - рассказал исполнитель.

Артист добавил, что дарить счастье людям – это его ноша. И он с честью будет нести свой крест.

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Как сообщал OBOZREVATEL, земляки 80-летней матери Олега Винника рассказали, что ее не стало в понедельник, 28 мая, в больнице. Причину смерти односельчане называть отказались. Женщина продолжительное время болела и перенесла три инсульта.

Персона
Олег Винник
Место
Украина
Объект
шоу-бизнес
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