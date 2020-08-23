Мама Скрябина отреагировала на скандал из-за присвоения музыканту звания Героя Украины

Мама музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) отреагировала на волну негативных комментариев в соцсетях относительно присвоения посмертно звания Героя Украины ее сыну.

Так, Ольга Николаевна, призвала людей оставить душу Андрея в покое. А также отметила, что "никто не в праве судить ее сына за его земные дела". Об этом женщина сообщила на личной странице в Facebook.

"Я хочу сказать всем, кому звание Андрея не дает дышать – успокойтесь, дышите глубоко и не завидуйте... Заботьтесь о своих детях, воспитывайте их без злобы и зависти к ближнему, потому что ваш плохой пример наложит на их судьбу плохой след... А душу Андрея, и мою оставьте в покое, потому что не вам судить. Кто вы такие в этой жизни? Праведники? Герои? Судьи? Только Бог сейчас судья для Андрея и его земных дел... Попробуйте последовать его тропой и повторить хотя бы йоту из того, что он успел сделать за свою короткую жизнь", – заявила она.

Андрей Кузьменко и его мама Ольга Николаевна

Также женщина добавила, что ее сын никогда не просил о наградах и не пел оды президентам. А те, кто осуждает его за какие-то поступки, по ее мнению, – неудачники.

"Ваша болтовня никого уже не интересует. Я смотрю на вас как на неудачников, которые завидуют даже мертвым. Мне вас жаль... Это выглядит ничтожно! Андрей никогда и никого не просил о наградах, никогда не пел оды президентам, они нашли его сами, от кардинально разных людей! Посмертно! Остановитесь, вытрите слюни и начинайте действовать, может и вы послужите Украине не словоблудием, а делом", – подытожила мама Кузьмы.

Отметим: ранее в соцсетях не согласились с тем, что самую высокую государственную награду во время войны дали не военному, а музыканту. Также пользователи вспомнили Кузьме его участие в агитационных концертах в поддержку Виктора Януковича во время выборов 2004 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля 2015 года Андрей Кузьменко разбился в автокатастрофе, когда возвращался с концерта в Кривом Роге. Ежегодно в день смерти и день рождения украинцы трогательно вспоминают музыканта.