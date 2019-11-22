Малышева назвала первые признаки болезни Заворотнюк и Фриске

Скандальная российская телеведущая Елена Малышева назвала первые признаки рака головного мозга, который диагностировали у актрисы Анастасии Заворотнюк и певицы Жанны Фриске.
Информацией о внешних симптомах, которые могут сигнализировать о появлении глиобластомы она поделилась со зрителями программы "Жить здорово!" на "Первом канале", передает "Аргументы".
Малышева назвала первые признаки болезни Заворотнюк
"Единственное, что врачи могут предложить — это ежегодные обследования. Но во время сдавливания головного мозга у пациента могут произойти визуальные изменения, в носогубных складках, например. Также о раке могут свидетельствовать изменение речи и отказ организма от выполнения любых функций", — рассказала она.
Телеведущая посоветовала при наличии подобных признаков обратиться к неврологу, чтобы тот определил, это инсульт или все же рак.
Анастасия Заворотнюк
Фото: sundaynews.info
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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