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22 ноября • обновлено в 21:29
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Малышева назвала первые признаки болезни Заворотнюк и Фриске

5.3т
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Скандальная российская телеведущая Елена Малышева назвала первые признаки рака головного мозга, который диагностировали у актрисы Анастасии Заворотнюк и певицы Жанны Фриске.

Информацией о внешних симптомах, которые могут сигнализировать о появлении глиобластомы она поделилась со зрителями программы "Жить здорово!" на "Первом канале", передает "Аргументы".

Малышева назвала первые признаки болезни Заворотнюк

Малышева назвала первые признаки болезни Заворотнюк

"Единственное, что врачи могут предложить — это ежегодные обследования. Но во время сдавливания головного мозга у пациента могут произойти визуальные изменения, в носогубных складках, например. Также о раке могут свидетельствовать изменение речи и отказ организма от выполнения любых функций", — рассказала она.

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Телеведущая посоветовала при наличии подобных признаков обратиться к неврологу, чтобы тот определил, это инсульт или все же рак.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

Фото: sundaynews.info

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Дмитрий Гриневич, Елена Малышева
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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