Малышева назвала первые признаки болезни Заворотнюк и Фриске

Скандальная российская телеведущая Елена Малышева назвала первые признаки рака головного мозга, который диагностировали у актрисы Анастасии Заворотнюк и певицы Жанны Фриске.

Информацией о внешних симптомах, которые могут сигнализировать о появлении глиобластомы она поделилась со зрителями программы "Жить здорово!" на "Первом канале", передает "Аргументы".

Малышева назвала первые признаки болезни Заворотнюк

"Единственное, что врачи могут предложить — это ежегодные обследования. Но во время сдавливания головного мозга у пациента могут произойти визуальные изменения, в носогубных складках, например. Также о раке могут свидетельствовать изменение речи и отказ организма от выполнения любых функций", — рассказала она.

Телеведущая посоветовала при наличии подобных признаков обратиться к неврологу, чтобы тот определил, это инсульт или все же рак.

Анастасия Заворотнюк Фото: sundaynews.info

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