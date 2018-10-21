''Маленькая кокетка!'' Лорак похвасталась дочкой-артисткой

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, порадовала фанатов, опубликовав новое фото своей 7-летней дочери Софии.

Снимок артистка обнародовала на своей странице в Instagram. На нем девочка развернута к камере спиной, видимо, демонстрируя изображение штурмовика из культового фильма "Звездные войны".

Подписчикам звезды понравилось фото - за 6 часов после публикации пост собрал более 50 тысяч лайков. Поклонники отметили, что ребенок очень похож на маму.

instagram.com/anilorak

"Как здесь на вас похожа", "Такое ощущение, что это Каролина-подросток", "Артистка", "Смешная, красивая, милая девочка у вас! Будьте счастливы!" "Кокетка, наверное", "Маленькая, но уже дива", "Сонька метит на главного танцора в вашем балете", "Как она быстро выросла", - пишут в комментариях.

Отметим, София - дочь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу. Певица разводится с мужем, который ранее публично изменил ей, вероятно, с молодой киевлянкой Яной Беляевой.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак опубликовала фото, которое вызвало споры среди ее фолловеров. Они решили, что артистка "надела штаны Мурата".