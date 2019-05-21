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Маленькая дочь Пугачевой умилила сеть видео с родителями

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Дочь примадонны российской и советской эстрады Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза устроила "модный приговор" своей маме и Кристине Орбакайте.

Соответствующее видео на странице 5-летней девочки в Instagram вызвало умиление у поклонников (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Мне нравятся блестюшки и сапоги, и шубка с подкладочкой мне нравится. А у мамы мне понравилась сумочка, и вот эти сапожки, и пуговочки", – сказала Лиза, со знанием дела показывая на одежду.

Лиза и Кристина Орбакайте

Лиза и Кристина Орбакайте

кадр из видео

На это ее братик Гарри добавил, что девочка устроила "модный приговор". Слова мальчика звездные родители продублировали в описании к видео.

"Чудесная девочка", "Лизавета – милаха, не могу насмотреться", "Лиза ты супер ребенок", "Такие сладенькие детки", – порадовались пользователи.

Алла Пугачева и дочка Лиза

Алла Пугачева и дочка Лиза

скриншот

Маленькая дочь Пугачевой умилила сеть видео с родителями
Маленькая дочь Пугачевой умилила сеть видео с родителями

Как сообщал OBOZREVATEL, Алле Пугачевой 15 апреля исполнилось 70 лет. Разница в возрасте с Галкиным составляет 28 лет.

У пары есть дети: Гарри и Лиза. Мальчик во время юбилейного концерта мамы обрадовался, что она больше не будет выступать. Он заявил, что Пугачева теперь будет свободна для игр.

Максим Галкин, Алла Пугачева, Кристина Орбакайте и дети

Максим Галкин, Алла Пугачева, Кристина Орбакайте и дети

Instagram@elizaveta_galkinaa

Позже на странице Лизы появилось фото звездных родителей. Поклонники заметили в комментариях, что Пугачева выглядит прекрасно, из-за чего разница в возрасте с супругом практически не заметна.

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Персоны
Алла ПугачеваМаксим ГалкинКристина Орбакайте
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесвидеодети
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Kotov Alexander
Kotov Alexander
Хуйня!
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