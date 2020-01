Мальчика из "Терминатора 2" не узнать: как сейчас выглядит актер

Американский актер и певец Эдвард Фёрлонг, который больше всего запомнился по роли Джона Коннора в фильме "Терминатор 2", изменился до неузнаваемости.

Так, 42-летний актер сильно постарел, он имеет проблемы с алкоголем и наркотиками. О том, как мужчина выглядел на заре своей карьеры и почему так сильно изменился, как выглядит и чем занимается сейчас, – рассказывает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

кадр из фильма "Терминатор 2"

Эдвард Фёрлонг родился 2 августа 1977 года в городе Глендейл в штате Калифорния. Его воспитывала мать-мексиканка, а своего отца, выходца из России, Эдвард никогда не видел.

Когда мальчику было 13 лет, он переехал жить в дом его дяди Шона и его супруги Нэнси, которые оформили над ним опекунство. Мать исчезла из жизни сына. Фёрлонг учился в младших классах в городе Южная Пасадина, но так и не окончил среднюю школу.

Эдвард Фёрлонг в юности фото: 24smi.org

Эдвард Фёрлонг в молодости фото: 24smi.org

Однажды, в 1991 году симпатичного мальчика в одном из клубов города заметил директор по кастингу и пригласил его пробоваться на роль в "Терминаторе 2". Эдвард выиграл конкурс на роль Джона Коннора.

За свою первую работу в кино Фёрлонг получил премию "Сатурн" и кинонаграду MTV в номинации "главное открытие года". После этого он снялся во многих других фильмах, где играл с такими актерами, как Джефф Бриджес, Мерил Стрип и Лиам Нисон.

Эдвард Фёрлонг и Арнольд Шварценеггер в фильме "Треминатор 2"

В 1998 году Фёрлонг вместе с Эдвардом Нортоном сыграл в нашумевшем фильме "Американская история Икс".

Также артист занимается музыкой, в 1992 году он выпустил дебютную песню Hold On Tight, которая даже превзошла знаменитый хит Уитни Хьюстон I Will Always Love You, став номером 1 в японских чартах.

vokrug.tv

Впоследствии карьера актера пошла под откос из-за проблем с алкоголем, наркотиками и законом: его задерживали за вождение без водительских прав и появление в пьяном виде в общественных местах.

По информации СМИ, именно по этой причине его не взяли в "Терминатор 3" на роль уже взрослого Джона Коннора; по другой версии, он хотел слишком большой гонорар.

Обложка альбома Эдварда Ферлонга "Hold On Tight" (1992)

В последнее время Ферлонг играет небольшие роли в основном в малобюджетных фильмах.

Отметим, что в 2019 году юный Джон Коннор вновь появился в фильме "Терминатор: Темные судьбы", однако сыграл его не Фёрлонг, а Джуд Колли. Внешность же Фёрлонга была воссоздана с помощью компьютерных технологий.

О личной жизни актера известно то, что некоторое время он состоял в отношениях со своей бывшей наставницей Джеки Домек, старшей его на 12 лет. Но после того, как она стала его менеджером, взаимоотношения испортились, и они судились из-за доходов Фёрлонга.

vokrug.tv

В 2006 году актер женился на актрисе Рэйчел Белле, известной по фильму "Звонок". 21 сентября того же года у них родился сын Итан Пэйдж, а уже в 2009-м пара подала на развод.

24smi.org

В 2012 году бывшая жена Фёрлонга предоставила в суде документы, судя по которым в крови Итана был обнаружен кокаин, после чего суд постановил, что все встречи актера с сыном должны проходить под особым контролем.

Эдвард Фёрлонг в юности 24smi.org

Эдвард Фёрлонг в 2009 году CelebHeights.com

А на днях в сеть попало фото, на котором Эдварда Фёрлонга не узнать: он сильно постарел и поправился.

Salir de copas con tus amigos está guay, pero salir de copas con Edward Furlong y Ron Jeremy ya tiene que ser otro nivel. pic.twitter.com/WIsvCq9Vr0 — Álex Oliveres (@AlexOliveres) 2 січня 2020 р.

