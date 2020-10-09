Малахова затравили в сети из-за любовницы Тарзана
Телеведущий Андрей Малахов пригласил в свою программу "Прямой эфир" любовницу стриптизера Сергея Глушко (Тарзан), хотя и ранее пообещал певице Наташе Королевой не поднимать тему измены ее мужа. Такие действия артиста вызвали шквал критики в сети.
Напомним, Королева 5 октября в интервью Ксении Собчак поблагодарила телеведущегоза то, что он отказался снимать передачу о ее семейной драме. Однако уже 7 октября любовница Тарзана, актриса Анастасия Шульженко рассказывала свою историю Малахову в программе "Прямой эфир" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В шоу девушка заявила, что ни о морали, ни о Королевой не думала, когда тайно встречалась с Сергеем. При этом Шульженко попросила прощения у певицы.
Отметим, что Королева никак не отреагировала на телешоу. Однако пользователи YouTube под видео программы обвинили Малахова в измене.
"А Малахов, смотрю, решил, что бабло важнее? Тоже решил эту бабу позвать? Вот тебе и человеческие ценности", "Вскоре Малахов потеряет все звездных друзей", "Бедная Наташка, так ему верила", – написали в комментариях.
Интервью Наташи Королевой: смотреть видео
"Прямой эфир" с Андреем Малаховым об измене Тарзана: смотреть видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
28-летняя российская актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее были интимные отношения с Сергеем Глушко (Тарзан). Также она отметила, что после признания ей стала угрожать жена артиста и обвинять в воровстве.
Позже девушка заверила, что ждет ребенка от Тарзана. Однако в эфире шоу "На самом деле" она сделала публичный тест на беременность, который показал отрицательный результат.
Сам Сергей Глушко признался в измене жене и объяснил, что его "соблазнили" и "ввели в неадекватное состояние" с помощью "набора всяких веществ".