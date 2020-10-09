Малахова затравили в сети из-за любовницы Тарзана

Телеведущий Андрей Малахов пригласил в свою программу "Прямой эфир" любовницу стриптизера Сергея Глушко (Тарзан), хотя и ранее пообещал певице Наташе Королевой не поднимать тему измены ее мужа. Такие действия артиста вызвали шквал критики в сети.

Напомним, Королева 5 октября в интервью Ксении Собчак поблагодарила телеведущегоза то, что он отказался снимать передачу о ее семейной драме. Однако уже 7 октября любовница Тарзана, актриса Анастасия Шульженко рассказывала свою историю Малахову в программе "Прямой эфир" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В шоу девушка заявила, что ни о морали, ни о Королевой не думала, когда тайно встречалась с Сергеем. При этом Шульженко попросила прощения у певицы.

Отметим, что Королева никак не отреагировала на телешоу. Однако пользователи YouTube под видео программы обвинили Малахова в измене.

"А Малахов, смотрю, решил, что бабло важнее? Тоже решил эту бабу позвать? Вот тебе и человеческие ценности", "Вскоре Малахов потеряет все звездных друзей", "Бедная Наташка, так ему верила", – написали в комментариях.

Интервью Наташи Королевой: смотреть видео

"Прямой эфир" с Андреем Малаховым об измене Тарзана: смотреть видео

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