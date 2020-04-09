Российский телеведущий Андрей Малахов раскритиковал поведение жителей Рублевки, которые не соблюдают правила карантина.

Так, в интервью изданию Teleprogramma.pro шоумен заявил, что некоторые до сих пор не относятся серьезно к эпидемии.

Андрей Малахов rbc.ru

По словам Малахова, среди жителей Рублевки появился новый тренд на карантине – делать пластические операции.

"Рублевка пылает от коронавируса, его привезли с модных горнолыжных курортов, поэтому многие уже лежат в больницах. Мне совершенно непонятна история, когда карантин используют как возможность для того, чтобы сделать пластические операции. Вот такой тренд появился. Когда узнаешь подобные истории, хочется кричать, как мэры итальянских городов на видео в соцсетях, обращаясь к нарушителям карантина: "Вы решили в гробу хорошо выглядеть, что ли?" Видимо, некоторые еще не понимают той опасности, которая появилась в связи с распространением этой эпидемии", – заявил Малахов.

Андрей Малахов rbc.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Андрей Малахов ответил певцу Льву Лещенко, который заявил, что посещал съемки шоу по его личной просьбе. Так, Малахов сказал, что ради Лещенко готов быть даже "мальчиком для битья".