Малахов влип в международный скандал из-за новой программы: детали

Российский телеведущий Андрей Малахов угодил в международный скандал из-за высказываний в своем ток-шоу о гражданине Киргизии Исламбеке Акбарове, который попал летом в ДТП в Москве.

В передаче от 24 сентября под названием "Загадочная смерть сына "колбасного короля": случайность или спланированное убийство?" ведущий предположил, что смертельная авария была спровоцирована умышленно для денежного вознаграждения (чтобы посмотреть видео со скандальным высказыванием Малахова, проскролльте до конца страницы).

В связи с этим высказыванием, в МИД Киргизии был вызван советник-посланник посольства РФ в стране.

Малахов угодил в международный скандал из-за Киргизии

"Обращено внимание, что в ходе телепередачи ведущий некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Кыргызской Республики Исламбека Акбарова, ставшего участником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом гражданина Российской Федерации Александра Маругова. Представителем МИД КР была выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом кыргызско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства", – сказано в официальном сообщении МИД в Facebook.

Момент смертельной аварии Кадр из видео

В частности, Малахов в эфире допустил следующее высказывание: "За рулем был 20-летний сопляк, который приехал из другой страны, пару месяцев работает в такси. Дай ему $100 тыс., они сделают счастливыми всю его семью, весь аул, родственников, и до конца их дней им не заработать таких денег, где зарплата $10".

Погибший в ДТП россиянин Александр Маругов Instagram, архив "СтарХита"

Посольство Киргизии в Москве призвало Малахова извиниться за слова о таксисте. Пресс-секретарь посольства Гулбарчын Байымбетова сообщила изданию "Подъем", что высказывание задело весь народ Киргизии.

"Все киргизская общественность поднялась, потому что он, как мы считаем, неправильно выразился не только по отношению к Акбарову, а по отношению ко всему народу. Сейчас общественность требует, чтобы он извинился. Я не знаю, достаточно ли будет извинений, потому что не я решаю, а решает общественность", – подчеркнула она.

Сам Малахов уже отреагировал на скандал, который сам же и спровоцировал. Телеведущий пояснил, что его задачей в эфире было "защитить убитую горем мать".

"Я сожалею, что мои слова были неправильно поняты некоторыми киргизами. Я за мир и добрососедские отношения, а ещё за справедливость и свободу слова. Правонарушения, а также преступники и жертвы не имеют национальности и гражданства — перед законом все равны. Мне кажется, я выполнил часть своей журналистской работы — впервые Татьяна Маругова услышала слова сожаления и раскаяния пусть не от самого виновника произошедшего, а от его представителя", – написал он в своей колонке в издании "СтарХит".

Как сообщал OBOZREVATEL, Малахов неоднократно оказывался в центре скандала из-за своей деятельности на одном из федеральных каналов РФ. Так, в марте 2019 года бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Нонна Щукина обвинила телеведущего в избиении.

А в феврале он пригласил на шоу "Прямой эфир" фейкового свидетеля смерти рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), что вызвало гнев в сети.

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