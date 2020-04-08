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8 апреля • обновлено в 23:47
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Малахов ответил на обвинения Лещенко из-за коронавируса

3.3т
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Российский журналист Андрей Малахов ответил певцу Льву Лещенко, который заявил, что посещал съемки шоу по его личной просьбе.

Так, Малахов сказал, что ради Лещенко готов быть даже "мальчиком для битья", пишет Telegram-канал "Super.ru".

"Готов быть мальчиком для битья": Малахов ответил на обвинения Лещенко из-за коронавируса

"Я так уважаю народного артиста Льва Лещенко, которому нужно быть в отличной форме к 75 летию со дня Победы и петь со всей страной свой главный хит, что готов быть мальчиком для битья и молча принять любую версию происходящего из его уст. Даже если он скажет, что это я привел его на день рождения к Алле Крутой и на концерт в театр Армии. Пусть я буду виноват во всем. Здоровья ему и его супруге", - сказал Малахов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, коронавирус был обнаружен у певца Льва Лещенко.

Концертный директор артиста Андрей Гайдель рассказал о нестабильном состоянии артиста, который находится сейчас в больнице в Коммунарке: ему становится то лучше, то хуже.

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Автор
Мария Дидык
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dfgdfgd iakushevpavelixk
dfgdfgd iakushevpavelixk
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