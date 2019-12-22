Максу из "Кухни" – 35: куда пропал Марк Богатырев и как выглядит сегодня

Российский актер, звезда популярного сериала "Кухня" Марк Богатырев 22 декабря отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 35 лет. В связи с этим OBOZREVATEL решил выяснить, куда пропал артист, чем сейчас занимается и как выглядит.

Марк Константинович Богатырев родился 22 декабря 1984 года в Москве. Он появился на свет семимесячным, когда его мама приехала в столицу из Обнинска Калужской области сдавать экзамены.

24smi.org

До 21 года Марк жил и учился в Обнинске, воспитывался мамой и бабушкой.

После 11 класса, играя в театре "Д.Е.М.И.", захотел стать профессиональным артистом и поступить в театральный институт. Однако мама с бабушкой посоветовали ему сначала получить "земную" профессию, а уже потом заниматься чем душа пожелает.

instagram.com/marchi25

Марк решил поступать на экономический факультет, но случайно попал на кастинг фильма "Ненасытные", где познакомился с актером Никитой Ефремовым. Никита в то время поступал в Школу-студию МХАТ, куда также позвал и Марка.

В течение года Марк ездил на занятия с профессиональным педагогом в Щепкинское театральное училище, и в результате поступил в ГИТИС и в Школу-студию МХАТ, на которой он и остановил свой выбор.

кадр фильма "Ненасытные"

После поступления, чтобы хоть как-то заработать себе на жизнь, Богатырев работал охранником, водителем, администратором в салоне игровых автоматов и репетитором для поступающих в театральные вузы.

В 2010 году Марк окончил Школу-студию МХАТ. С 2010 по 2013 годы являлся актером стажерской группы МХТ имени Чехова.

24smi.org

Сериал "Кухня", в котором Богатырев сыграл роль главного героя Максима Лаврова, принес актеру успех и популярность у зрителя. На кастинг сериала он попал сразу по окончании вуза.

Его коллегой по съемочной площадке стала актриса Елена Подкаминская – арт-директор Виктория, у которой был бурный роман с молодым поваром Максом Лавровым.

кадр сериала "Кухня"

Отметим, в период съемок "Кухни" не обошлось без инцидентов. Так, в 2013 году в разгар съемок третьего сезона сериала появилась информация, что Марк пытался покончить с собой. Однако оказалось, что на самом деле актер был госпитализирован со съемочной площадки в результате упадка сил от перенапряженного графика.

А сам Марк в своем "Твиттере" попросил не раздувать панику и не распространять клевету. Он признал, что действительно находился в больнице, но из-за самой обыкновенной простуды, которая из-за тяжелого и нервного графика работы дала некоторые осложнения.

Марк Богатырев в программе "По секрету всему свету" instagram.com/marchi25

С 2018 года Марк ведет программу о путешествиях "По секрету всему свету" на телеканале "Россия-1". Кроме того, в апреле 2018-го состоялась премьера сериала "Березка" об артистах знаменитого в Советском Союзе танцевального ансамбля.

кадр сериала "Березка"

Также актер снялся в фильме "Елки последние", премьера которого состоялась 27 декабря 2018 года.

В 2019 году Марк участвовал в съемке телесериалов "Любовь не по правилам" и "Корни".

кадр сериала "Корни" instagram.com/marchi25

О личной жизни Марка Богатырева известно то, что с 2018 года он встречается с актрисой Татьяной Арнтгольц.

instagram.com/marchi25

instagram.com/arntgolts_tatyana_fangroup

Причем летом 2019-го пошли слухи о том, что Богатырев и Арнтгольц тайно поженились. К такому выводу пришли фанаты, увидев кольцо на безымянном пальце Татьяны, когда та разместила фотографию в своем Instagram.

instagram/tarntgolts_fan

Как писал OBOZREVATEL, ранее свой день рождения отметил российский актер Александр Ильин, прославившийся благодаря роли Лобанова из сериала "Интерны".

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