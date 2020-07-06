Максима Фадеева уличили во вранье о похудении на 100 кг

Врач-диетолог Инна Кононенко усомнилась в эффективности методики, с помощью которой российский продюсер Максим Фадеев сбросил 100 кг веса.

Так, по словам женщины, вероятнее всего, знаменитости удалось добиться такого результата при помощи группы специалистов, а не только благодаря употреблению горячей воды, как он сам ранее заявлял. Об этом она сообщила изданию "МК".

"Думаю, что с ним работала целая группа специалистов. Если бы проблема лишнего веса так просто решалась – выпиванием нескольких стаканов воды – у людей не возникало бы проблем с лишней массой тела. В любом случае без серьезной корректировки питания не обошлось", – заявила Кононенко.

Максим Фадеев (Instagram Максима Фадеева)

Помимо этого, диетолог не исключила, что Фадеев не только скорректировал образ питания, но и мог прибегнуть к липосакции или даже уменьшить размер желудка. Сам продюсер об этом не говорил.

"В принципе Максим Фадеев мог скомбинировать – помимо диеты сделать липосакцию, уменьшить размер желудка. Такие варианты тоже не исключены. При уменьшенном желудке сначала человек действительно ест меньше, но через некоторое время возвращается к прежней норме. В итоге такие люди снова приходят к диетологу", – подытожила она.

Максим Фадеев (Instagram Максима Фадеева)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Фадеев раскрыл главные секреты, которые помогли ему быстро сбросить вес: спорт, правильное питание и горячая вода. Также смотрите фото продюсера до и после похудения.