Популярная российская певица уходит со сцены

Российская певица МакSим (Марина Максимова) решила уйти со сцены на неопределенное время.
О решении артистки отменить все концерты объявила ее менеджер Маргарита Соколова на странице в Instagram. Причиной она назвала ухудшение состояния здоровья Марины, которая в апреле 2019 года попала в ДТП.
"В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок", – написала директор поп-исполнительницы.
МакSим (Марина Максимова)
Teleprogramma.pro
Соколова попросила прощения за отмену выступлений. "Я прошу вас отнестись к сложившейся ситуации с большим пониманием и проявить уважение к артистке так, как вы всегда это делали", – призвала менеджер.
Она добавила, что "в качестве утешения" выйдет релиз нового трека МакSим. Генеральный менеджер отметила, что для певицы решение было не простым.
"Артистка находится в больнице – восстановительное лечение. Пострадала голова, ноги болят. Врачи не рекомендуют ей длительное время выступать и гастролировать. Нужно восстановить сон, она плохо спит уже давно, жаловалась на голову", – пояснила ТАСС Соколова.
instagram.com/maksimartist
Добавим, женщина попала в аварию за границей. У машины, в которой находилась артистка, лопнуло колесо. Автомобиль занесло на мокрой дороге, и он вылетел в кювет. В результате случившегося певица получила ушибы и гематомы.
МакSим стала известна в 2006 году с выходом альбома "Трудный возраст", в который вошли такие треки, как "Знаешь ли ты", "Отпускаю" и "Нежность".
Предлагаем вспомнить одну из самых узнаваемых песен МакSим:
Дорогие друзья, коллеги, организаторы, все наши многочисленные фан-клубы, объединённые творчеством певицы MaкSим! На правах Генерального певицы хотела бы обратиться к вам от лица артистки и от себя лично с заявлением, которое для многих станет грустным и неожиданным. В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня. Мы приносим всем глубочайшие извинения за отмену предстоящих концертов и мероприятий. Со всеми организаторами вопрос будет решаться индивидуально. Просим прощения у всех наших зрителей, для которых концерты были такими долгожданными. Я прошу вас отнестись к сложившейся ситуации с большим пониманием и проявить уважение к артистке так, как вы всегда это делали. В качестве небольшого утешения добавлю, что релиз обещанного нового трека МакSим "Преданным" обязательно состоится, и вы услышите его в ближайшее время.
Как писал OBOZREVATEL, ранее МакSим раскрыла подробности аварии. Она сказала, что все произошло в считанные секунды и она чудом осталась жива.
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