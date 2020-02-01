Популярная российская певица уходит со сцены

Российская певица МакSим (Марина Максимова) решила уйти со сцены на неопределенное время.

О решении артистки отменить все концерты объявила ее менеджер Маргарита Соколова на странице в Instagram. Причиной она назвала ухудшение состояния здоровья Марины, которая в апреле 2019 года попала в ДТП.

"В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок", – написала директор поп-исполнительницы.

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МакSим (Марина Максимова) Teleprogramma.pro

Соколова попросила прощения за отмену выступлений. "Я прошу вас отнестись к сложившейся ситуации с большим пониманием и проявить уважение к артистке так, как вы всегда это делали", – призвала менеджер.

Она добавила, что "в качестве утешения" выйдет релиз нового трека МакSим. Генеральный менеджер отметила, что для певицы решение было не простым.

"Артистка находится в больнице – восстановительное лечение. Пострадала голова, ноги болят. Врачи не рекомендуют ей длительное время выступать и гастролировать. Нужно восстановить сон, она плохо спит уже давно, жаловалась на голову", – пояснила ТАСС Соколова.

instagram.com/maksimartist

Добавим, женщина попала в аварию за границей. У машины, в которой находилась артистка, лопнуло колесо. Автомобиль занесло на мокрой дороге, и он вылетел в кювет. В результате случившегося певица получила ушибы и гематомы.

МакSим стала известна в 2006 году с выходом альбома "Трудный возраст", в который вошли такие треки, как "Знаешь ли ты", "Отпускаю" и "Нежность".

Предлагаем вспомнить одну из самых узнаваемых песен МакSим:

Как писал OBOZREVATEL, ранее МакSим раскрыла подробности аварии. Она сказала, что все произошло в считанные секунды и она чудом осталась жива.

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