МакSим об уходе со сцены: не могу петь, были серьезные повреждения органов

Популярная российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, рассказала, почему ушла со сцены.

Она призналась, что это связано с серьезной аварией, рассказала звезда в передаче "Судьба человека" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, певица провела в больнице два месяца. Сначала она лечилась за границей, а потом в России.

"Были серьезные повреждения внутренних органов. Я сильно поправилась – на 15 килограммов. Мне нельзя было двигаться. Потом были осложнения с сосудами головного мозга. Жуткие боли. Я просто не могла выходить на сцену. И я на время покинула ее", – рассказала МакSим.

МакSим рассказала, почему ушла со сцены Comments.UA

Кроме того, артистка отметила, что за последние семь лет произошло множество событий, и она благодарна судьбе за то, что все случилось именно так.

Также о популярной исполнительнице писали разные статьи, которые, по ее словам, были нелепыми. В этот момент МакSим сильно поддержали спортсмены, которые на матче спели одну из ее песен.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная российская певица МакSим выступила в Казани и напугала поклонников своим неадекватным поведением.