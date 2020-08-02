Максим Галкин отреагировал на слухи о разводе с Пугачевой

Юля Ухина Люди 10:33, 2.08.2020 Обновлено: 10:46, 2.08.2020

Российский шоумен Максим Галкин отреагировал на слухи о разводе с женой, певицей Аллой Пугачевой.

Так, он высказался по этому поводу в комментарии радиостанции "Говорит Москва". Отметим, что артист не стал подтверждать или опровергать данную информацию.

"Делать мне нечего", – заявил Галкин, отказавшись ответить на вопрос корреспондента о проблемах в браке.

В свою очередь концертный директор певицы Елена Чупракова сообщила, что информации о разводе звездной пары верить не стоит. Напомним: последнее время в прессе появились слухи о том, что Пугачева якобы ушла от Галкина, потому что муж стал холодным и равнодушным к ней.

Алла Пугачева и Максим Галкин женаты с 2011 года. Супруги воспитывают двух детей – близнецов Лизу и Гарри. Для телеведущего это первый брак, для певицы – пятый.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский комик Максим Галкин показал роскошный замок, в котором он живет вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой.

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