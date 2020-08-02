Максим Галкин отреагировал на слухи о разводе с Пугачевой

Галкин отреагировал на слухи о разводе с Пугачевой (фото - vidomosti-ua.com).

Российский шоумен Максим Галкин отреагировал на слухи о разводе с женой, певицей Аллой Пугачевой.

Так, он высказался по этому поводу в комментарии радиостанции "Говорит Москва". "Делать мне нечего", – заявил Галкин, отказавшись ответить на вопрос корреспондента о проблемах в браке.

Ранее концертный директор певицы Елена Чупракова сообщила, что информации о разводе звездной пары верить не стоит. Однако в последнее время в прессе появились слухи о том, что Пугачева якобы ушла от Галкина, потому что муж стал холодным и равнодушным к ней.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин женаты с 2011 года. Супруги воспитывают двух детей – близнецов Лизу и Гарри. Для телеведущего это первый брак, для певицы – пятый.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский комик Максим Галкин показал роскошный замок, в котором он живет вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой.