"Максим е**тся со старичками": Панин высказался о Галкине из-за его шуток

Одиозный российский актер Алексей Панин, который недавно устроил очередной дебош в самолете, жестко высказался о комике Максиме Галкине, который смеялся над ним после секс-скандала с собакой.

Об этом он рассказал в интервью новому парню Ольги Бузовой блогеру Давиду Манукяну, которое опубликовано на YouTube.

Панин дал интервью Манукяну Скрин с видео

"Мы с Галкиным виделись два раза в жизни. Я был удивлен, что Макс Галкин достаточно откровенно смеялся над тем, что происходит на российском ТВ. Он талантливый человек, но талантливый человек не имеет права хайповать над коллегами", — сказал Панин.

Панин высказался о Галкине Скрин с видео

"Максим не е**тся со старушками, он е**тся со старичками", — добавил актер.

Отметим, что в сети и СМИ давно ходят слухи о нетрадиционной ориентации Максима Галкина и том, что его брак с певицей Аллой Пугачевой — лишь фикция.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года стало известно, что Алексей Панин собрался навсегда уехать из РФ. Это наделало очень много шумихи в прессе, из-за чего ему пришлось пояснить, что всем, кто хочет нормальной жизни для своих детей, нужно бежать из этой страны.

После переезда Панин назвал Россию грязной и гомофобной страной, из-за чего был новый скандал. На него даже написали заявление в Следственный комитет РФ, а пост с критикой в Instagram несколько раз удаляли.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал