Максакова заявила, что она может быть наследницей Сталина: что показал ДНК-тест

Оперная певица, экс-депутат Государственной думы РФ Мария Максакова заявила, что может являться внучкой Иосифа Сталина. Она провела генетическую экспертизу, результаты которой обнародовали на росТВ.

Результат ДНК-теста показал 54% родства с законными наследниками Сталина. Вместе с Максаковой биоматериал на экспертизу сдал внук советского диктатора Селим Бенсаад. Результаты исследования озвучили в ток-шоу "Пусть говорят" на российском "Первом канале" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

После того, как предварительный ДНК-анализ подтвердил вероятность родства Сталина и Максаковой, оперная дива решила сделать полное исследование крови. В итоге, генетическую связь со Сталиным доказать не смогли.

Мария Максакова проверила свое родство со Сталиным.

"Этот анализ показал, что у меня 75% крови из Восточной Европы. Еще 8% из Финляндии, но это по линии папы. Также есть сведения, что имеется кровь с Британских островов – целых 10%. И это для меня большая загадка, поскольку никаких родственников из Великобритании у меня нет. Но анализ не показал наличия грузинской крови, значит, я не могу быть внучкой Сталина", – призналась звезда.

После обнародования результатов Максакова решила продолжить исследовать свою родословную и отметила, что она может являться родственницей известного британского премьер-министра Уинстона Черчилля.

"Люди мне шлют самые разные фамилии, я все эти данные изучала. Чаще всего там фигурировала фамилия Черчилль. Это бы объяснило наличие крови от выходцев с Британских островов", – указала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам опроса Левада-центра ранее выяснилось, что 70% россиян положительно оценивают роль Иосифа Сталина в истории.