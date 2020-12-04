Макс Барских представил песню к украинскому фильму про ЛГБТ. Видео

Популярный украинский певец Макс Барских выпустил новую композицию под названием "Имена". Сингл стал саундтреком к украинской эротической драме "La Plage".

Так, трек посвящен эзотерическому путешествию людей из прошлой жизни в нынешнюю. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе артиста (чтобы посмотреть клип, доскролльте до конца страницы).

По словам Барских, песню записали в номере амстердамской гостиницы. В этом городе музыкант встретил человека из прошлой жизни и был в восторге от неожиданности – это и подвигло его написать трек.

Стоит отметить, что в киноленте "La Plage" покажут историю двух пар, которые случайно встретились в поезде и после этого их жизнь кардинально меняется.

Премьера фильма в Украине состоится в конце 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский певец Макс Барских откровенно признался, что пока не готов создавать семью и заводить детей из-за работы и отсутствия свободного времени.