Макс Барских появился на обложке мужского журнала Playboy. Фото

Популярный украинский певец Макс Барских предстал на обложке эротического мужского журнала Playboy Russia. Артист дал большое интервью и снялся в фотосессии для издания.

Так, музыкант откровенно рассказал о своем детстве, взрослении, сексе, а также отношении к деньгам и успехе в карьере. Об этом Барских сообщил на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Уверен, мужчина в 30 лет перестает думать о том, что о нем думают окружающие. Он знает, что не идеален, но находится в гармонии с собой", – подписал один из снимков певец.

Макс Барских предстал на обложке эротического мужского журнала Instagram Барских

Напомним, Макс Барских – это украинский певец, композитор и автор песен. Он стал известен в 2008 году после того, как принял участие в шоу "Фабрика звезд 2".

Playboy – это эротический журнал для мужчин, издающийся с 1953 года Хью Хефнером и его коллегами, деятельность которого простирается на многие области медиа-бизнеса для взрослых. Кроме США журналы также выпускаются на различных языках во всем мире.

Макс Барских снялся в новой фотосессии Instagram Барских

Макс Барских на фотосессии для журнала Playboy Instagram Барских

По поводу личной жизни артиста мало что известно. Ранее ему приписывали роман с экс-солисткой группы "ВИА Гра" Мишей Романовой. Но позже Барских заявил, что пока не готов создавать семью и заводить детей из-за работы и отсутствия свободного времени.

Макс Барских появился в мужском журнале Photo Ксении Каргиной

Макс Барских дал большое интервью для мужского журнала Photo Ксении Каргиной

Макс Барских снялся для обложки издания Playboy Photo Ксении Каргиной

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макс Барских выпустил новую композицию под названием "Имена". Сингл стал саундтреком к украинской эротической драме "La Plage".