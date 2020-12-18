Макс Барских появился на обложке мужского журнала Playboy. Фото

Популярный украинский певец Макс Барских предстал на обложке эротического мужского журнала Playboy Russia. Артист дал большое интервью и снялся в фотосессии для издания.

Так, музыкант откровенно рассказал о своем детстве, взрослении, сексе, а также отношении к деньгам и успехе в карьере. Об этом Барских сообщил на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Уверен, мужчина в 30 лет перестает думать о том, что о нем думают окружающие. Он знает, что не идеален, но находится в гармонии с собой", – подписал один из снимков певец.

Напомним, Макс Барских – это украинский певец, композитор и автор песен. Он стал известен в 2008 году после того, как принял участие в шоу "Фабрика звезд 2".

Playboy – это эротический журнал для мужчин, издающийся с 1953 года Хью Хефнером и его коллегами, деятельность которого простирается на многие области медиа-бизнеса для взрослых. Кроме США журналы также выпускаются на различных языках во всем мире.

По поводу личной жизни артиста мало что известно. Ранее ему приписывали роман с экс-солисткой группы "ВИА Гра" Мишей Романовой. Но позже Барских заявил, что пока не готов создавать семью и заводить детей из-за работы и отсутствия свободного времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макс Барских выпустил новую композицию под названием "Имена". Сингл стал саундтреком к украинской эротической драме "La Plage".