Макс Барских отмечает 30-летие: как изменился артист со времен "Фабрики звезд"

Украинский певец Макс Барских (настоящее имя Николай Бортник) 8 марта отмечает день рождения.

Так, ему исполняется 30 лет. В связи с этим OBOZREVATEL решил вспомнить, как начиналась музыкальная карьера артиста и как он изменился со времен своего участия в проекте "Фабрика звезд" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Макс Барских instagram.com/max_barskih

Макс Барских родился 8 марта 1990 года в Херсоне. В 2008 году он прошел кастинг на проект "Фабрика звезд-2", продюсером которого была Наталья Могилевская.

На проекте Макс Барских презентовал два хита – "Незнакомка" и "Аномалия", которые стали лидерами хит-парадов радио- и телеэфиров.

Кроме того, на "Фабрике звезд" Макс Барских запомнился еще тем, что во время одного из выступлений на сцене он достал из кармана острый предмет, которым стал резать себе вены.

Поступок артиста спровоцировал скандал, многие СМИ расценили выходку Макса как удачный пиар-ход. Сам Барских объяснил, что это действо он посвятил Светлане Лободе, которая не ответила ему взаимностью.

Из шоу "Фабрика звезд" артист решил уйти сам, чтобы начать сольную карьеру. Сегодня на его счету – несколько альбомов и множество премий и наград, полученных в Украине и России.

Макс Барских сам пишет песни, кроме того, он является автором хитов для многих других звезд украинской и российской эстрады.

Предлагаем ниже посмотреть фото Макса Барских в юности и сейчас, чтобы увидеть, как изменился певец.

Макс Барских в юности LiveInternet

Макс Барских в юности кадр "Нового канала"

Макс Барских в юности кадр "Нового канала"

Макс Барских в юности кадр "Нового канала"

Макс Барских сейчас instagram.com/max_barskih

Макс Барских instagram.com/max_barskih

Макс Барских instagram.com/max_barskih

Макс Барских instagram.com/max_barskih

Макс Барских instagram.com/max_barskih

Макс Барских instagram.com/max_barskih

Макс Барских instagram.com/max_barskih

Макс Барских instagram.com/max_barskih

Ранее OBOZREVATEL писал, что Макс Барских поразил рассказом о своем жутком детстве.

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