Макрону - 42: невероятная история любви с 66-летней женой

21 декабря 42 года исполняется самому молодому президенту Франции - Эммануэлю Макрону.

До президентсва он был инвестиционным банкиром, министром экономики, промышленности и цифровых дел во втором правительстве Вальса. Создателем и первым лидером политической партии "Вперед, Республика!". OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о личной жизни президента Франции, а именно поделится романтической историей любви между Макроном и Бриджит Озьер, которая старше его на 25 лет.

Эта история любви началась 26 лет назад в Амьене, небольшом городе на севере Франции. Будучи 15-летним учеником иезуитского лицея Макрон познакомился с Бриджит. На тот момент ей было 39 лет и она, будучи замужней дамой, преподавала французский и латынь.

Кроме того, будущая первая леди преподавала в театральной студии и услышав о талантливом ученике - пригласила его в одну из своих постановок. Вскоре Эммануэль стал часто посещать дом своей преподавательницы, поскольку они вместе работали над пьесой.

"Да, я чувствовала, что наши отношения движутся от интеллектуальной связи к чему-то более эмоциональному. В какой-то момент сердце подсказало: вот он, мужчина моей жизни. Но разум говорил, что это невозможно, он слишком молод... В наших отношениях не было ничего греховного, мы боялись говорить о происходящем", - говорила Бриджит.

Через некоторое время Эммануэль признался ей в своих чувствах. Когда о влюбленности сына узнали его родители - мальчика отправили заканчивать обучение в Париже и только после того, как ему исполнилось 18, Бриджит развелась со своим мужем, и они стали жить вместе.

Окончив престижный парижский лицей, Макрон поступил в Университет Париж X — Нантер. После него — учился в Институте политических исследований, параллельно работая помощником известного французского философа Поля Рикера. В 2004 году, окончил Национальную школу администрации и устроился инспектором в Министерство финансов.

20 октября 2007 года на на севере Франции, в городе Туке, Эммануэль и Бриджит поженились. На свадьбе он поблагодарил гостей за то, что они приняли и полюбили их необычную пару такой, какая она есть. И особенную благодарность выразил детям Бриджит.

Как писал OBOZREVATEL, недавно первая леди Франции Бриджит Макрон воспользовалась услугами пластических хирургов. Ее заметили в элитной клинике в Париже.

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