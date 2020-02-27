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27 февраля • обновлено в 17:13
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Маколей Калкин снимется в "Американской истории ужасов"

1.4т
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Американский актер Маколей Калкин, известный по главной роли Кевина в фильме "Один дома", получил первую крупную роль за долгие годы.

Так, 39-летний артист сыграет в 10 сезоне "Американской истории ужасов". Тизер с анонсом актерского состава на своей странице в Instagram опубликовал создатель сериала Райан Мерфи (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Маколей Калкин

Маколей Калкин

Фото: meduza.io

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Отметим, что помимо Калкина, в новом сезоне будут сниматься Кэти Бэйтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Сара Полсон, Эван Питерс, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс и Финн Уиттрок. К слову, создатели "Американской истории ужасов" пока что не раскрывают деталей сюжета и не называют точную дату премьеры сериала. Известно лишь, что релиз запланирован на 2020 год.

#AHSSeason10

Публикация от Ryan Murphy (@mrrpmurphy)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Маколей Калкин подтвердил жуткие данные о спальне Майкла Джексона.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Макколей Калкин (Macaulay Culkin)
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