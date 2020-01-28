"Предатель и поет для фашистов": Макаревич рассказал о травле в России из-за Украины

Министерство культуры России отказалось финансировать фильм, посвящённый 50-летию группы "Машина времени", из-за политических взглядов ее основателя Андрея Макаревича.

Об этом сам музыкант сообщил на своей странице в Facebook. Ранее СМИ писали, что министр культуры Ольга Любимова, когда занимала пост директора департамента кинематографии в министерстве, пояснила отказ фразой: "Мы врагов не поддерживаем".

Макаревич подтвердил, что, по словам очевидцев беседы в феврале прошлого года, она сказала это. Сам он свидетелем принятия решения не был.

Макаревич рассказал о конфликте с Любимовой facebook.com/makarevichav

"Будущий министр записал во враги не только с (мы-то ладно, можно подумать,нам минкульт вообще когда-то деньги давал), но и ведущих российских кинорежиссёров: Лунгина, Тодоровского, Митту, Сегала, далее по списку. Неудобно вышло", – написал музыкант, указав на режиссеров, которые должны были работать над фильмом.

Также лидер "Машины времени" отметил, что после этой истории "боты" в интернете "кинулись на защиту нового министра", поскольку, по мнению власти, "Макаревич – предатель и поёт для фашистов".

Министр культуры РФ Ольга Любимова МК

Скриншот

Фильм поддержали в Управлении президента по общественным проектам facebook.com/makarevichav

Как писал OBOZREVATEL, недавно заслуженный артист России Андрей Макаревич разжег споры в сети, написав пост о Михаиле Горбачеве.

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