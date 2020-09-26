Макаревич переболел коронавирусом: певец поделился подробностями

Российский рок-музыкант Андрей Макаревич переболел коронавирусом.

О перенесенном COVID-19 артист рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Макаревич признался, что переболел коронавирусом бессимптомно. А о том, что болезнь действительно была, музыкант узнал после теста на наличие антител.

"Не было ни кашля, ни температуры. Единственное, что насторожило, — это кратковременное отсутствие обоняния. В остальном чувствовал себя прекрасно. Я уверен, что единственная действительно эффективная борьба с коронавирусом — это получение коллективного иммунитета, Остальное полумер", – заявил артист.

Также во время эфира Макаревич признался, что разговоры о коронавирусе его уже достали. Музыкант подчеркнул, что каждому по силам уберечь себя от заразы. Главное, внимательно относиться к происходящему, трезво мыслить, чаще мыть руки и не контактировать с заболевшими людьми, которые кашляют и чихают.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, недавно в сети всплыло фото с тайной свадьбы 66-летнего Макаревича.