Макаревич о травле в РФ из-за поддержки Украины: кидали фейки, как я танцую возле горящего чучела Путина

Российский музыкант, фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич заявил, что, после того как в августе 2014 года он выступил перед переселенцами в Святогорске Донецкой области, против него в РФ развернулась кампания.

Так, он заявил, что его обвинили в том, что он якобы "танцевал вокруг горящего чучела президента РФ Владимира Путина". Такими подробностями Макаревич поделился в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое вышло на YouTube (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я съездил к детям беженцев из Донецкой области, чтобы им собрать денег на подгузники и всякое. И меньше всего думал, что это вызовет какое-то бешенство. Я довольно долго не мог понять, в чем дело. Мне кажется, что я открыл этот секрет, что произошло. Потому что мне позвонил один большой начальник телевизионный, мой товарищ, и сказал: "Слушай, ну ты совсем уже с ума сошел". Я говорю: "А что такое?" Он говорит: "Ну ладно, съездил там к детям, попел. Но зачем вокруг горящего чучела Путина танцевать?" – рассказал музыкант.

Дмитрий Гордон и Андрей Макаревич скриншот с видео

Макаревич также предположил, что его травля была связана именно с этим видео.

"Я так понимаю, что кто-то это наверху посмотрел и это их очень возмутило. Кто-то нарезал видео и склеил его вот таким образом… Кто это сделал, я не знаю. Но кто-то из работников "министерства правды", – добавил он.

Андрей Макаревич скриншот с видео

Он также уточнил, что примерно два года после этой историй у "Машины времени" было заметно меньше концертов, но потом "как-то все вернулось". При этом певец утверждает, что организаторам концертов якобы "словесно не рекомендовали" работать с группой.

"Ну, говорят. Ну что? Ну, собаки лают. Что можно сделать? Да ничего нельзя сделать. Значит, надо подождать, пока все это пройдет. Это и кончилось, в общем", – сказал музыкант.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее музыкант Андрей Макаревич пристыдил российскую власть из-за чрезмерного интереса к украинскому Донбассу в то время, как в РФ хватает внутренних проблем.