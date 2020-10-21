Майли Сайрус заявила, что ее преследовал НЛО

Популярная голливудская певица Майли Сайрус призналась, что видела инопланетян и они ее преследовали. Ранее артистка не верила в их существование.

Как рассказала 27-летняя звезда журнала Interview, в этот момент она была под действием наркотиков. Однако, по ее мнению, это не сыграло никакой роли, ведь посмотреть на НЛО остановились и другие машины.

"Я ехала со своим другом из Сан-Бернардино (город в Калифорнии, США. – Ред.), и меня преследовал НЛО. Я уверена, что я это видела. Лучше всего это можно описать как летучую снегоуборочную машину. Впереди был такой плуг, он светился желтым. Я видела, как он летел, и мой друг тоже это видел", – поделилась Сайрус.

Певица также добавила, что видела существо, что сидело в передней части летающего объекта.

"Оно посмотрело на меня, и мы встретились глазами. И это меня поразило. Я смотрела ему в глаза и не могла отвести взгляд. Меня трясло около пяти дней", – заявила Сайрус.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Майли Сайрус призналась, что потеряла девственность в 16 лет с Лиамом Хемсвортом, который впоследствии стал ее мужем. Однако до этого звезда имела сексуальные контакты с девушками.