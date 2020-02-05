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7 февраля • обновлено в 08:18
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В кружевном белье и чулках: Майли Сайрус снялась в откровенной фотосессии с возлюбленным

6.2т
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Популярная голливудская певица Майли Сайрус и ее бойфренд, австралийский певец Коди Симпсон, устроили откровенную фотосессию.

Так, соответствующими кадрами поделился на личной странице в Instagram Коди. На них он позировал без футболки, демонстрируя свои татуировки. А Сайрус предстала на снимках в черном кружевном белье, которое едва прикрывало ее интимные места. Свой образ певица дополнила чулками.

Майли Сайрус и Коди Симпсон

Майли Сайрус и Коди Симпсон

Майли Сайрус и Коди Симпсон

Майли Сайрус и Коди Симпсон

Фото: instagram/codysimpson

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"Пока вы на суперкрутом Супербоуле, мы делаем суперкрутые снимки", – похвастался Коди Симпсон.

Майли Сайрус и Коди Симпсон

Майли Сайрус и Коди Симпсон

Фото: instagram/codysimpson

"Так красиво", "Боже мой, вы оба выглядите так горячо! Одна из самых сексуальных пар, которых я когда-либо видел", "Очень круто", "Они выглядят идеально вместе", – написали люди.

В кружевном белье и чулках: Майли Сайрус снялась в откровенной фотосессии с возлюбленным
В кружевном белье и чулках: Майли Сайрус снялась в откровенной фотосессии с возлюбленным
В кружевном белье и чулках: Майли Сайрус снялась в откровенной фотосессии с возлюбленным
В кружевном белье и чулках: Майли Сайрус снялась в откровенной фотосессии с возлюбленным

Как сообщал OBOZREVATEL, после разрыва с мужем Лиамом Хемсортом Майли Сайрус застали за поцелуями с блогершей Кейтлин Картер во время отдыха в Италии. Затем стало известно, что звезда нашла новую любовь в лице 22-летнего австралийского певца Коди Симпсона.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Майли Сайрус
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