Майли Сайрус похвасталась голой грудью. Фото 18+

Популярная голливудская певица Майли Сайрус на шоу Marc Jacobs, которое проходило в рамках Недели моды в Нью-Йорке, засветила голую грудь.
Так, звезда появилась на мероприятии в черных брюках и белом откровенном топе, под которым не было бюстгальтера. В какой-то момент ткань сдвинулась, обнажив сосок Сайрус. Соответствующие фото певица опубликовала на своей странице в Instagram без всякой цензуры.
Майли Сайрус
Фото: instagram/mileycyrus
Майли Сайрус засветила голую грудь
Фото: instagram/mileycyrus
"Листайте направо. Но торопитесь, Instagram вскоре определенно удалит этот пост", – в шутку подписала Майли серию снимков.
Майли Сайрус на шоу Marc Jacobs
Фото: instagram/mileycyrus
Майли Сайрус
Фото: instagram/mileycyrus
"Горячая", "Классно", "Королева", "Опасная", – написали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Майли Сайрус снялась в откровенной фотосессии с возлюбленным, австралийским певцом Коди Симпсоном.
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