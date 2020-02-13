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13 февраля • обновлено в 11:35
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Майли Сайрус похвасталась голой грудью. Фото 18+

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Популярная голливудская певица Майли Сайрус на шоу Marc Jacobs, которое проходило в рамках Недели моды в Нью-Йорке, засветила голую грудь.

Так, звезда появилась на мероприятии в черных брюках и белом откровенном топе, под которым не было бюстгальтера. В какой-то момент ткань сдвинулась, обнажив сосок Сайрус. Соответствующие фото певица опубликовала на своей странице в Instagram без всякой цензуры.

Майли Сайрус

Майли Сайрус

Фото: instagram/mileycyrus

Майли Сайрус засветила голую грудь

Майли Сайрус засветила голую грудь

Фото: instagram/mileycyrus

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"Листайте направо. Но торопитесь, Instagram вскоре определенно удалит этот пост", – в шутку подписала Майли серию снимков.

Майли Сайрус на шоу Marc Jacobs

Майли Сайрус на шоу Marc Jacobs

Фото: instagram/mileycyrus

Майли Сайрус

Майли Сайрус

Фото: instagram/mileycyrus

"Горячая", "Классно", "Королева", "Опасная", – написали люди.

Майли Сайрус похвасталась голой грудью. Фото 18+
Майли Сайрус похвасталась голой грудью. Фото 18+
Майли Сайрус похвасталась голой грудью. Фото 18+
Майли Сайрус похвасталась голой грудью. Фото 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Майли Сайрус снялась в откровенной фотосессии с возлюбленным, австралийским певцом Коди Симпсоном.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Майли Сайрус
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