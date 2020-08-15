Майли Сайрус откровенно рассказала о сексе с девушками

Популярная голливудская певица Майли Сайрус призналась, что потеряла девственность в 16 лет с Лиамом Хемсвортом, который впоследствии стал ее мужем. Однако к этому звезда имела сексуальные контакты с девушками.

Об этом знаменитость рассказала в интервью Александре Купер в подкасте Call Her Daddy. По словам артистки, она солгала Лиаму, что он был у нее первым, чтобы не казаться неопытной, пишет Page Six.

"Когда мне было 11 или 12 лет, мои подруги рассказали, что они делают с парнями, и я действительно не понимала этого. Меня тянуло к девушкам задолго до того, как я увлеклась парнями. Когда мне было лет 11, я думала, что Минни Маус – очень горячая штучка", – призналась певица.

Майли Сайрус со своей бывшей девушкой Кейтлин Cosmopolitan

Сайрус добавила, что переспала со многими из своих подруг, но не уточнила, публичные ли это девушки. Напомним, последние известные гомосексуальные отношения звезды были с ее подругой Кейтлин Картер. С ней она начала встречаться после развода с Хемсвортом. Их отношения длились три месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Майли Сайрус на шоу Marc Jacobs, которое проходило в рамках Недели моды в Нью-Йорке, засветила голую грудь.

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