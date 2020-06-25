Майкл Джексон умер 11 лет назад: самые громкие скандалы с легендой поп-музыки

Легендарный американский певец Майкл Джексон умер ровно одиннадцать лет назад от передозировки сильнодействующих препаратов. Ему был 51 год.

Имя короля поп-музыки было известно едва ли не каждому человеку на планете не только благодаря его таланту, но и скандалам, которые сопровождают певца и после его смерти. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает читателю узнать самые громкие скандалы, в которых был замешан Майкл Джексон.

Майкл Джексон (источник – thesun.co.uk)

Педофилия

Впервые Джексона обвинили в растлении малолетних в 1993 году. Тогда певцу попытались инкриминировать действия сексуального характера по отношению к 13-летнему Джордану Чандлеру. Отец мальчика заявлял, что сын часто проводил время на ранчо Майкла в Neverland. Якобы во время отдыха певец заставлял мальчика трогать его гениталии. Тогда судебные разбирательства завершился мировым соглашением: Джексон заплатил семье Чандлера $22 млн в обмен на снятие обвинений.

Майкл Джексон и Джордан Чандлер (источник – thesun.co.uk)

Спустя десять лет история повторилась. На этот раз с обвинениями в педофилии выступил 13-летний Гэвин Арвизо, который рассказывал, что Майкл предлагал маленьким мальчикам алкоголь, а после ощупывал их в интимных местах. Сам певец оба обвинения против себя называл клеветой и утверждал, что на самом деле из него просто хотели вытащить деньги. Разбирательство длилось два года и завершилось оправдательным приговором. Уже после смерти Джексона Гэвин признался, что оклеветал музыканта по просьбе своего отца.

Майкл Джексон и Гэвин Арвизо (источник – thehollywoodgossip.com)

Но главный скандал сексуального характера развернулся спустя 10 лет после кончины короля поп-музыки. В конце января 2019 года НВО представил двухсерийную ленту "Покидая Неверленд". Четырехчасовая картина раскрывает показания двух предполагаемых жертв Джексона – Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которым сейчас около 30 лет. Они рассказали о насилии, пережитом в особняке музыканта, который тот называл "Нетландия". Критики тогда назвали ленту "фильмом ужасов".

Майкл Джексон и Уэйд Робсон (источник – esquire.ru)

Майкл Джексон и Джеймс Сейфчак с отцом (источник – esquire.ru)

Отметим, что после скандального фильма "Покидая Неверленд" радиостанции по всему миру начали снимать с ротации песни Майкла Джексона, а в Великобритании снести двухметровый памятник певцу, установленный в 2014-м рядом с Национальным музеем футбола в Лондоне.

Халатное отношение к ребенку

В 2002 году во время гастролей в Берлине Джексон вышел на балкон отеля с новорожденным сыном Майклом Джексоном II по просьбе своих поклонников. Перевесив ребенка через перила, он начал размахивать им, придерживая всего одной рукой.

Майкл Джексон с новорожденным сыном (источник – pikabu.ru)

Когда многие СМИ написали о том, что таким поступком певец подверг сына опасности, он выступил с речью, в которой признал свою ошибку и выразил сожаление: "Я был слишком увлечен происходящим. Я никогда бы не подверг жизнь своего ребенка опасности сознательно".

Инсценировка смерти

После того как 25 июня 2009 года весь мир узнал о кончине легендарного музыканта, многие отказались верить, что поп-король мог уйти из жизни так рано и при странных обстоятельствах. В соцсетях до сих пор ищут подтверждения теории заговора, согласно которой Джексон инсценировал свою смерть, чтобы скрыться от проблем и долгов.

Похороны Майкла Джексона (источник – ritorg.by)

Сторонники этой версии приводят следующие аргументы: певец отменил концерты за неделю до кончины, его хоронили в закрытом гробу, родственники на похоронах почти не плакали, а на надгробии в семейном склепе не значится его имя. Говорят, Майкл планировал "смерть" на протяжении четырех лет, и ему удалось сделать все максимально правдоподобно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что стало известно о существовании тайного завещания Майкла Джексона.