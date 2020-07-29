Мадонну раскритиковали за заявление о вакцине от коронавируса: подробности скандала

Американская поп-певица Мадонна попала в скандал из-за заявления о коронавирусе. Звезда сообщила, что вакцина от болезни уже существует, однако власти скрывают ее от людей.

Об этом Мадонна заявила в своем Instagram-аккаунте, опубликовав видео, на котором группа людей, представлявшихся врачами, утверждала, что нет необходимости носить маски и соблюдать изоляции, сообщает The Sun.

"Правда сделает всех нас свободными. Но некоторые люди не хотят слышать правду. Особенно представители власти, которые зарабатывают деньги на длительных поисках вакцины, которая была найдена и доступна уже много месяцев", – написала Мадонна в публикации.

Пост Мадонны о вакцине от коронавируса The Sun

Пост артистки был почти сразу отмечен администрацией Instagram, как тот, что содержит ложную и опасную информацию, а затем заблокирован. Пользователи соцсети также раскритиковали Мадонну.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мадонна сообщила, что российские власти оштрафовали ее на 1 млн долларов за речь о правах ЛГБТ-сообщества на концерте в Санкт-Петербурге 8 августа 2012 года. Однако оказалось, что никакого штрафа не было.