Мадонне — 61: самые откровенные фото легендарной певицы

Легендарная певица, королева мировой поп-музыки Мадонна в пятницу, 16 августа, отмечает свой день рождения.

Так, артистке исполняется 61 год. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку из самых откровенных снимков звезды.

Мадонна Фото: hochu.ua

Мадонна родилась 16 августа 1958 года в Бей-Сити, штат Мичиган, США. Она довольно рано начала свою певческую карьеру и в конце 80-х была уже звездой мирового масштаба. Отметим, что за годы на сцене певица успела выпустить тринадцать студийных и пять концертных альбомов, шесть сборников и 82 синглов, дать сотни концертов во всех уголках мира, а также попасть в Книгу рекордов Гиннеса, как самая коммерчески успешная исполнительница.

Мадонна Фото: glavcom.ua

Мадонна Фото: Etoday

Мадонна Фото: Etoday

Мадонна Фото: Etoday

Помимо музыкальной карьеры Мадонна снялась более чем в двадцати фильмах, а в 2004 году написала детскую книжку под названием "Английские розы", которая имела огромный успех. Звезда стала последовательницей и популяризатором Каббалы и активисткой многих благотворительных и правозащитных организаций.

Мадонна Фото: glavcom.ua

Мадонна Фото: izum.ua

Мадонна Фото: ivona.bigmir.net

Мадонна Фото: glavcom.ua

Отметим, что в 2016 году по данным Forbes Мадонна считалась самой богатой женщиной-музыкантом в мире с состоянием в 560 млн долларов.

Мадонна Фото из Instagram

Мадонна Фото: glavcom.ua

Мадонна Фото: hochu.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Мадонна стала "гвоздем" гала-концерта песенного конкурса Евровидение-2019. Артистка взорвала зал ярким и эпатажным выступлением.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся