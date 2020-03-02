Американская певица Мадонна упала со стула во время своего выступления в Париже и разрыдалась от боли прямо на сцене.

Об инциденте пишет издание Daily Mail.

Мадонна Getty

В частности, издание цитирует слова одной из поклонниц знаменитости, подруга которой была в этот вечер на концерте Мадонны. По ее словам, во время исполнения танца на стуле певица не удержала равновесие и упала.

"Моя подруга, которая посетила шоу Мадонны, рассказала мне, что в конце исполнения Vogue она уронила стул и упала на пол. Танцор помог ей подняться, а затем она расплакалась", – рассказала девушка.

Мадонна Instagram @madonna

В сети также появилось фото Мадонны после выступления. На нем видно, что артистка покидает концертный зал с тростью в руках.

Мадонна после концерта в Париже Daily Mail

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