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2 марта • обновлено в 08:14
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Мадонна рухнула со стула во время концерта в Париже

1.8т
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Американская певица Мадонна упала со стула во время своего выступления в Париже и разрыдалась от боли прямо на сцене.

Об инциденте пишет издание Daily Mail.

Мадонна

Мадонна

Getty

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В частности, издание цитирует слова одной из поклонниц знаменитости, подруга которой была в этот вечер на концерте Мадонны. По ее словам, во время исполнения танца на стуле певица не удержала равновесие и упала.

"Моя подруга, которая посетила шоу Мадонны, рассказала мне, что в конце исполнения Vogue она уронила стул и упала на пол. Танцор помог ей подняться, а затем она расплакалась", рассказала девушка.

Мадонна

Мадонна

Instagram @madonna

В сети также появилось фото Мадонны после выступления. На нем видно, что артистка покидает концертный зал с тростью в руках.

Мадонна после концерта в Париже

Мадонна после концерта в Париже

Daily Mail

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Автор
Анна Михно
Персона
Мадонна
Место
США
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