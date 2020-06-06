Мадонна пришла на протест в Лондоне на костылях. Фото
Американская певица Мадонна поддержала митинг в защиту прав темнокожих на марше, который прошел в Лондоне, Великобритания.
Как сообщили пользователи социальной сети Twitter, она появилась на демонстрации на костылях. В частности, это видно на фото, опубликованных в аккаунте о событиях поп-музыки Bops And Bangers.
Отмечается, что она восстанавливается после травм, полученных во время ее недавнего тура Madame X.
Другие пользователи также опубликовали видео из протеста со знаменитостью.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Миннеаполисе (штат Миннесота) местные жители устроили протесты после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, который умер во время жестокого задержания полицией.
Участники массовых протестов в Миннеаполисе ночью 29 мая подожгли отделение полиции, где работали офицеры, которых обвиняют в причастности к гибели 46-летнего Флойда.
В США арестовали офицера американской полиции Дерека Шовена, участвовавшего в жестоком задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота.
Выяснилось, что афроамериканец Джордж Флойд работал в одном ночном клубе вместе с бывшим полицейским Дереком Чавеном, которого обвиняют в его убийстве.