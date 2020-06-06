Мадонна пришла на протест в Лондоне на костылях. Фото

Марина Погорилко Люди 23:00, 6.06.2020 Обновлено: 23:04, 6.06.2020

Американская певица Мадонна поддержала митинг в защиту прав темнокожих на марше, который прошел в Лондоне, Великобритания.

Как сообщили пользователи социальной сети Twitter, она появилась на демонстрации на костылях. В частности, это видно на фото, опубликованных в аккаунте о событиях поп-музыки Bops And Bangers.

Отмечается, что она восстанавливается после травм, полученных во время ее недавнего тура Madame X.

Мадонна пришла на митинг в Лондоне
Twitter Bops And Bangers

Другие пользователи также опубликовали видео из протеста со знаменитостью.

Мадонна пришла на митинг в Лондоне
Twitter Bops And Bangers
Мадонна пришла на митинг в Лондоне
Twitter Bops And Bangers

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