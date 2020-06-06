Мадонна пришла на протест в Лондоне на костылях. Фото

Американская певица Мадонна поддержала митинг в защиту прав темнокожих на марше, который прошел в Лондоне, Великобритания.
Как сообщили пользователи социальной сети Twitter, она появилась на демонстрации на костылях. В частности, это видно на фото, опубликованных в аккаунте о событиях поп-музыки Bops And Bangers.
Отмечается, что она восстанавливается после травм, полученных во время ее недавнего тура Madame X.
Мадонна пришла на митинг в Лондоне
Twitter Bops And Bangers
Другие пользователи также опубликовали видео из протеста со знаменитостью.
Мадонна пришла на митинг в Лондоне
Twitter Bops And Bangers
Мадонна пришла на митинг в Лондоне
Twitter Bops And Bangers
#Madonna suffered a lot of injuries during her recent tour but that did not stop her from attending the #BlackLivesMatter march in London! pic.twitter.com/MKXPHUsTK3— Bops And Bangers (@bopsandbangers) June 6, 2020
man said Madonna was at the BLM protest in London today pic.twitter.com/dlb6dKeAep— Sofia K 🇯🇲 🇵🇰 (@Iamsofiak_) June 6, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Миннеаполисе (штат Миннесота) местные жители устроили протесты после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, который умер во время жестокого задержания полицией.
Участники массовых протестов в Миннеаполисе ночью 29 мая подожгли отделение полиции, где работали офицеры, которых обвиняют в причастности к гибели 46-летнего Флойда.
В США арестовали офицера американской полиции Дерека Шовена, участвовавшего в жестоком задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота.
Выяснилось, что афроамериканец Джордж Флойд работал в одном ночном клубе вместе с бывшим полицейским Дереком Чавеном, которого обвиняют в его убийстве.
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