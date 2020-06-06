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6 июня • обновлено в 23:10
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Мадонна пришла на протест в Лондоне на костылях. Фото

1.1т
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Американская певица Мадонна поддержала митинг в защиту прав темнокожих на марше, который прошел в Лондоне, Великобритания.

Как сообщили пользователи социальной сети Twitter, она появилась на демонстрации на костылях. В частности, это видно на фото, опубликованных в аккаунте о событиях поп-музыки Bops And Bangers.

Отмечается, что она восстанавливается после травм, полученных во время ее недавнего тура Madame X.

Мадонна пришла на митинг в Лондоне

Мадонна пришла на митинг в Лондоне

Twitter Bops And Bangers

Другие пользователи также опубликовали видео из протеста со знаменитостью.

Мадонна пришла на митинг в Лондоне

Мадонна пришла на митинг в Лондоне

Twitter Bops And Bangers

Мадонна пришла на митинг в Лондоне

Мадонна пришла на митинг в Лондоне

Twitter Bops And Bangers

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Мадонна
Место
Великобритания
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