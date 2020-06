Мадонна пришла на протест в Лондоне на костылях. Фото

Американская певица Мадонна поддержала митинг в защиту прав темнокожих на марше, который прошел в Лондоне, Великобритания.

Как сообщили пользователи социальной сети Twitter, она появилась на демонстрации на костылях. В частности, это видно на фото, опубликованных в аккаунте о событиях поп-музыки Bops And Bangers.

Отмечается, что она восстанавливается после травм, полученных во время ее недавнего тура Madame X.

Другие пользователи также опубликовали видео из протеста со знаменитостью.

#Madonna suffered a lot of injuries during her recent tour but that did not stop her from attending the #BlackLivesMatter march in London! pic.twitter.com/MKXPHUsTK3