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18 января • обновлено в 10:48
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Мачеху Ани Лорак впечатлило завещание Галины Волчек

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Мачеха популярной певицы Ани Лорак воодушевилась стихотворением российской актрисы театра и кино Галины Волчек.

На своей странице в социальной сети Facebook поэтесса Сильвия Заяц сделала соответствующий репост, в котором одно из стихотворений Волчек предлагается к понимаю как завещание.

Мачеху Ани Лорак впечатлило завещание Галины Волчек

Супруга отца артистки Ани Лорак время от времени публикует резонансные посты в сети. Ранее она называла президента Украины Владимира Зеленского паршивым и заявляла, что гарант неуважительно относится к европейским цивилизованным ценностям, и "публично унижает наше государство".

Кроме того, поэтесса подвергла критике новогоднее приветствие украинского президента.

Также Заяц публиковала свой стих, посвященный героям Майдана и годовщине Голодомора, в котором прокляла Москву.

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