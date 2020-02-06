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7 февраля • обновлено в 08:18
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Мачеху Ани Лорак впечатлил феноменальный певец Помой

2.1т
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Поэтесса Сильвия Заяц, которая ранее воодушевилась стихотворением Галины Волчек, впечатлилась выступлением филиппинского певца Марселито Помоя.

На своей странице в социальной сети Facebook мачеха Ани Лорак сделала репост его феерического выступления на шоу Pilipinas Got Talent.

Марселито Помой – певец из Филиппин, его феномен заключается в том, что он одновременно может петь в диапазоне тенора и сопрано. Победитель второго сезона талант-шоу "В Филиппинах есть таланты".

Напомним, супруга отца проживающей в России артистки Ани Лорак периодически публикует в социальных сетях резонансные посты. В частности, ранее она жестко высказалась о Зеленском, а также разозлилась на новогоднее обращение украинского гаранта.

Кроме того, Сильвия Заяц публиковала стихотворение, в котором прокляла Москву и "иже с ними".

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