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4 января • обновлено в 17:09
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Мачеха Ани Лорак разозлилась на новогоднее приветствие Зеленского

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Поэтесса Сильвия Заяц, жена отца Ани Лорак Мирослава Куека, разозлилась на новогоднее приветствие президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, на своей странице в Фейсбуке Заяц поменяла рамку на фото, добавив слова "Не все равно мне".

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"Не все равно мне" - это флешмоб в соцсетях в ответ на новогоднее обращение Зеленского, основным посылом которого было, что все украинцы разные, но вполне могут жить хорошо в единстве.

Мачеха Ани Лорак разозлилась на новогоднее приветствие Зеленского

Перед выборами Заяц дала понять, что считает Зеленского паршивым.

При этом поэтесса также дает понять, что очень хорошо относится к Ани Лорак, которая живет теперь и работает в России – стране-агрессоре.

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Персона
Ани Лорак
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