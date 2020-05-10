Ма Баркер: трагическая история матери гангстеров, убитой в перестрелке с ФБР

Ма Баркер была матерью американских гангстеров из "банды Баркеров", имевшей большую известность в США в начале 1930-х годов. Долгое время она считалась лидером этой банды, ее "мозговым центром" и жестокой преступницей.

Женщина была убита вместе со своим сыном Фредом в ожесточенной перестрелке с агентами ФБР, окружившими ее дом в 1935 году. О трагической истории Ма Баркер рассказывает OBOZREVATEL.

Ма Баркер – Аризона Донни Баркер Pinterest

Ма Баркер: мать четверых сыновей

Настоящим именем Мамаши Баркер (Ma Barker) было Аризона Донни Баркер. Она родилась 8 октября 1873 года в крестьянской семье и воспитывалась в строгих католических традициях.

В 1892 году Аризона вышла замуж за Джорджа Баркера. В браке родилось четверо сыновей: Герман, Ллойд, Артур и Фред.

Мальчики с детства проявляли задатки преступников: за ними быстро закрепилась репутация мелких воришек. Жалобы окружающих ни к чему не приводили: папаша Баркер всегда отвечал: "Вам нужно поговорить с их матерью. Она их воспитывает", сама же Аризона называла жалующихся лжецами и выставляла за дверь. Братья Баркер к моменту совершеннолетия уже полностью принадлежали к преступному миру.

"Мамаша Баркер" Pinterest

Первый арест

В марте 1915 года Герман был арестован за разбой. Ма Баркер сделала все, чтобы его выпустили из тюрьмы, после чего заявила, что не может больше жить в этом невыносимом городе. Так семья оказалась в Талсе, штат Оклахома.

Дети Аризоны быстро сошлись с местными хулиганами, объединившись в "банду Центрального парка", куда входили около 22 человек. Герман вскоре уехал из Тулсы. В 1916 году ему дали два года тюрьмы за кражу, но тогда ему удалось сбежать. Впоследствии его арестовывали в Монтане, Айове, Миннесоте и Теннеси, и наказание за пару преступлений ему все же пришлось отбыть.

Банда Баркеров

Четыре сына Мамаши Баркер стали одной из самых опасных и жестоких банд в истории Америки. Так, в разгар "Великой депрессии", в 1931 году, образовалась банда Баркер-Карпис, лидерами которой стали сыновья Баркер и Элвин Карпис. Они грабили банки, почтовые отделения и местные заправочные станции. Главные преступления банды Баркеров были совершены в 1931-1935 годах.

Артур Баркер Pinterest

Ллойд Баркер Pinterest

Жена убитого члена банды Эдди Грина рассказывала полиции, что Карпис и братья Баркер обычно путешествовали по стране вместе с неряшливой старухой, к которой они относились, как к матери.

Самые известные преступники США – Бонни и Клайд, Джон Диллинджер, Красавчик Флойд, Малыш Нельсон – были убиты в 1934 году, и единственной угрозой банкиров оставалась банда Баркер-Карпис.

Гибель в перестрелке

В начале января 1935 года Дока Баркера и его подругу Милдред Кульман арестовали агенты ФБР.

Спустя восемь дней, 16 января, ФБР окружили дом на берегу озера, где прятались другие члены банды, и предложили им сдаться. Бандиты ответили пулеметным огнем, после чего агенты также начали стрельбу.

Герман Баркер Pinterest

Фред Баркер Pinterest

Спустя 45 минут выстрелы в доме утихли, и агенты отправились на разведку. В доме они нашли тела Ма Баркер и ее сына Фреда, в теле которого насчитали 14 пуль. Его мать погибла всего от одной.

Была ли Ма Баркер лидером банды?

По одним сведениям, Ма Баркер пыталась дать достойное образование и воспитание своим детям, а также всеми способами защитить их от попадания в тюрьму, а по другим, – была идейным вдохновителем преступлений своих сыновей, лидером их банды, а также сама занималась проституцией, мошенничеством и воровством.

Известный грабитель банков Харви Бейли, хорошо знавший семью Баркеров, в автобиографии написал, что Мамочка Баркер "не способна придумать нормальный завтрак", не то что спланировать преступление. Также высказывалось предположение, что история о "страшной преступнице" была намеренно "раскручена" Эдгаром Гувером, который тем самым хотел оправдать убийство агентами ФБР пожилой женщины.

Элвин Карпис – один из главарей банды Баркеров Pinterest

Артур Баркер в тюрьме Алькатрас Pinterest

Тем не менее, не подлежит сомнению то, что Ма Баркер была в курсе преступлений, совершаемых ее детьми, и, возможно, даже как-то помогала им. Однако руководство операциями банды Баркеров, по мнению большинства специалистов по криминальной истории США, является мифом.

Знаменитый гангстер Одетт, который лично знал Баркеров, отзывался о них так: "Эта компания была мне противна. Нет ничего хуже, чем грабитель банка, убийца и гомосексуалист в одном лице. Все они были сумасшедшими любовниками-убийцами. Я только дважды ходил с ними на дело. Профессионалы в этой мерзкой банде не задерживались".

Ма Баркер Pinterest

О банде Баркеров было снято три фильма, а знаменитая поп-группа Boney M посвятила Ма Баркер один из своих хитов.

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