M1 Music Awards: названы все победители премии

Украинская премия М1 Music Awards отпраздновала свой первый юбилей – 5 лет. Традиционно исполнители в разных жанрах соревновались за победу в 10 номинациях.

Церемония награждения состоялась 30 ноября во Дворце Спорта в Киеве. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать всех победителей.

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Певцом года стал MONATIK.

Певица года - NK|Настя Каменских.

Группа Время и Стекло признана лучшей в 2019 году по версии М1 Music Awards.

Прорывом года стал MELOVIN.

Лучшим клипом 2019 года стал видеоролик певца MONATIK на песню Каждый раз.

Хитом года признана песня "Дым", группы Время и Стекло.

Номинацию Рок. Только рок! М1 получила группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ с песней "Зорі запалали".

Червона Рута - NK|Настя Каменских.

Dance Parade совместно с радиостанцией KISS FM отметили артиста MONATIK – Love It Ритм.

Золотой граммофон получила певица Тина Кароль.

В номинации Фаворит года победила группа Время и Стекло.

Как ранее писал OBOZREVATEL, судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма раскритиковал финал шоу, отметив, что победа должна была достаться не Ксении Мишиной, а Анне Ризатдиновой.

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