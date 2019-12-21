Люк Перри, Децл, Юлия Началова и другие: 25 знаменитостей, ушедших в 2019 году

В этом году мир потерял многих выдающихся людей, причем с некоторыми из них ушла целая эпоха.

Они играли на сценах театров и в кино, писали стихи, музыку, сценарии и запечатлелись в нашей памяти красивыми, молодыми и талантливыми. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, кто из звезд покинул мир в уходящем 2019 году.

Крис Кельми

teleprogramma.pro

21 апреля 1955 – 1 января 2019. Крис Кельми – советский и российский музыкант, композитор. Создал такие популярные музыкальные группы, как "Высокосное лето" и "Рок ателье". Участвовал в группе "Автограф". Автор известных песен "Замыкая круг", "Усталое такси", "Ночное рандеву". Артист прожил 63 года.

Иван Бортник

"СтарХит"

16 апреля 1939 – 4 января 2019. Советский и российский актер театра и кино. Народный артист России. Работал в Театре на Таганке до последних своих дней. Одна из самых ярких его ролей – Промокашка в фильме "Место встречи изменить нельзя". Актеру было 79 лет.

Децл (Кирилл Толмацкий)

"Комсомольская правда"

22 июля 1983 – 3 февраля 2019. Российский рэпер, автор песен, композитор и поэт. В возрасте 35 лет умер от остановки сердца.

Сергей Юрский

sib-catholic.ru

16 марта 1935 – 8 февраля 2019. Актер и режиссер театра и кино, народный артист РСФСР. Известен по ролям в фильмах "Золотой телёнок", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби". Также написал несколько книг, пьесы и прозу под псевдонимом Игорь Вацетис. Умер в возрасте 83 лет.

Новости Сергей Юрский выступал против войны с Украиной

Анна Чубач

33 Канал

6 января 1941 – 19 февраля 2019. Украинская поэтесса, автор сборников стихов для детей. Заслуженный деятель искусств Украины. Член Национального союза писателей Украины (с 1971). Поэтесса прожила 78 лет.

Карл Лагерфельд

REUTERS

10 сентября 1933 – 19 февраля 2019. Немецкий и французский модельер и фотограф. Прожил 85 лет.

Сергей Романюк

"Комсомольская правда"

21 июля 1953 – 3 марта 2019. Украинский актер театра и кино. Член Национального союза кинематографистов Украины. Народный артист Украины (1998). Ему было 65.

Люк Перри

REUTERS

11 октября 1966 – 4 марта 2019. Популярный американский актёр. Известен по роли Дилана МакКея в сериале "Беверли-Хиллз". Актеру было 52, он умер от осложнений после инсульта.

Кит Флинт

Artifex.Ru

17 сентября 1969 – 4 марта 2019. Музыкант, вокалист британской группы The Prodigy. Найден мертвым в своем доме в возрасте 49 лет.

Владимир Этуш

"112 Украина"

06 мая 1922 – 9 марта 2019. Народный артист СССР, актер театра и кино. Работал художественным руководителем Театрального института имени Щукина. Участник Второй мировой войны и кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Стал известен после роли Купо в фильме "Западня", также снимался в комедиях Леонида Гайдая "12 стульев", "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию". Актеру было 96 лет.

Новости Стали известны подробности последних месяцев жизни Этуша

Юлия Началова

versiya.info

31 января 1981 – 16 марта 2019. Российская певица, актриса и телеведущая. Умерла от заражения крови и сердечной недостаточности. Ей было 38 лет.

Алексей Булдаков

Кино-Театр.ру

26 марта 1951 – 3 апреля 2019. Заслуженный артист РСФСР и народный артист России. Известность актёру принесла роль генерала Иволгина в фильме "Особенности национальной охоты". Всего актер сыграл более 150 ролей в кино. Ему было 68.

Георгий Данелия

24 Канал

25 августа 1930 – 4 апреля 2019. Советский и российский режиссер и сценарист. Наиболее известные его фильмы "Афоня", "Я шагаю по Москве", "Кин-Дза-Дза!", "Осенний марафон". Прожил 88 лет.

Элина Быстрицкая

"Комсомольская правда"

4 апреля 1928 – 26 апреля 2019. Советская и российская актриса театра и кино, педагог, певица, народная артистка СССР. Наибольшую известность ей принесла роль Аксиньи в фильме "Тихий дон". С 1978 работала преподавателем в Высшем театральном училище имени Щепкина и в ГИТИСе. Актриса умерла в возрасте 91 год.

Евгений Крылатов

РБК

23 февраля 1934 – 8 мая 2019. Советский и российский композитор, народный артист России, пианист. Сочинил музыку к более чем 160 фильмам и мультфильмам. Самые известные среди них мультфильмы "Умка" и "Простоквашино", фильм "Приключения Электроника". Умер в возрасте 85 лет.

Юрий Мушкетик

ZIK.UA

21 марта 1929 – 6 июня 2019. Украинский писатель, Герой Украины. Умер в возрасте 90 лет.

Кэмерон Бойс

24 Канал

28 мая 1999 – 6 июля 2019. Американский актер, танцор, известен по ролям в комедийных сериалах "Джесси", "Наследники", "Дневник геймера". Умер в возрасте 20 лет от приступа эпилепсии.

Рутгер Хауэр

kinoreporter.ru

21 января 1944 – 19 июля 2019. Американский актёр голландского происхождения. Известен по фильмам "Бегущий по лезвию", "Слепая ярость", "Бэтмен: Начало" и другим. Умер в возрасте 75 лет.

Роман Вирастюк

"Гордон"

21 апреля 1968 – 27 июля 2019. Украинский спортсмен, толкатель ядра. Брат украинского стронгмена Василия Вирастюка. Ему был 51 год.

Александра Назарова

24 Канал

17 июля 1940 – 20 августа 2019. Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Снялась в более чем 80 фильмах. Наиболее известные из них "А если это любовь?", "Мелочи жизни", "Софья Перовская", "Любовь с привилегиями", "Моя прекрасная няня". Актрисе было 79 лет.

Мишель Омон

UA.NEWS

15 октября 1936 – 28 августа 2019. Французский комедийный актер. Наиболее известен по ролям директора магазина в фильме "Игрушка" (1976), отца пропавшего подростка в фильме "Папаши". Прожил 82 года.

Жак Ширак

24 Канал

29 ноября 1932 – 26 сентября 2019. Бывший президент Франции (1995-2007). Умер в возрасте 86 лет.

Марк Захаров

interfax.com.ua

13 октября 1933 – 28 сентября 2019. Советский и российский режиссер, сценарист. Художественный руководитель театра "Ленком". Награждён орденами Святого Станислава и Святого Александра Невского. Снял такие известные фильмы, как "12 стульев" и "Тот самый Мюнхгаузен". Ему было 85 лет.

Мари Фредрикссон

Aftonbladet

30 мая 1958 – 9 декабря 2019. Шведская певица, автор песен и композитор. Известна миру как солистка группы Roxette. Умерла в возрасте 61 год.

Юрий Лужков

РБК

21 сентября 1936 – 10 декабря 2019. Советский и российский политик. Кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Занимал должность мэра Москвы 18 лет, с 6 июня 1992 по 28 сентября 2010. Лужкову было 83 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря скончался популярный блогер и бывший заключенный Мопс дядя Пес (Сергей Новик). Мопс провел в заключении большую часть своей жизни, 27 лет. Он стал популярным в 2013 году, на канале в YouTube у него насчитывается почти полмиллиона подписчиков.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!