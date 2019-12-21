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21 декабря • обновлено в 04:41
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Люк Перри, Децл, Юлия Началова и другие: 25 знаменитостей, ушедших в 2019 году

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В этом году мир потерял многих выдающихся людей, причем с некоторыми из них ушла целая эпоха.

Они играли на сценах театров и в кино, писали стихи, музыку, сценарии и запечатлелись в нашей памяти красивыми, молодыми и талантливыми. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, кто из звезд покинул мир в уходящем 2019 году.

Крис Кельми

Люк Перри, Децл, Юлия Началова и другие: 25 знаменитостей, ушедших в 2019 году

teleprogramma.pro

21 апреля 1955 – 1 января 2019. Крис Кельми – советский и российский музыкант, композитор. Создал такие популярные музыкальные группы, как "Высокосное лето" и "Рок ателье". Участвовал в группе "Автограф". Автор известных песен "Замыкая круг", "Усталое такси", "Ночное рандеву". Артист прожил 63 года.

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Иван Бортник

Люк Перри, Децл, Юлия Началова и другие: 25 знаменитостей, ушедших в 2019 году

"СтарХит"

16 апреля 1939 – 4 января 2019. Советский и российский актер театра и кино. Народный артист России. Работал в Театре на Таганке до последних своих дней. Одна из самых ярких его ролей – Промокашка в фильме "Место встречи изменить нельзя". Актеру было 79 лет.

Децл (Кирилл Толмацкий)

Люк Перри, Децл, Юлия Началова и другие: 25 знаменитостей, ушедших в 2019 году

"Комсомольская правда"

22 июля 1983 – 3 февраля 2019. Российский рэпер, автор песен, композитор и поэт. В возрасте 35 лет умер от остановки сердца.

Сергей Юрский

Люк Перри, Децл, Юлия Началова и другие: 25 знаменитостей, ушедших в 2019 году

sib-catholic.ru

16 марта 1935 – 8 февраля 2019. Актер и режиссер театра и кино, народный артист РСФСР. Известен по ролям в фильмах "Золотой телёнок", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби". Также написал несколько книг, пьесы и прозу под псевдонимом Игорь Вацетис. Умер в возрасте 83 лет.

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Анна Чубач

Люк Перри, Децл, Юлия Началова и другие: 25 знаменитостей, ушедших в 2019 году

33 Канал

6 января 1941 – 19 февраля 2019. Украинская поэтесса, автор сборников стихов для детей. Заслуженный деятель искусств Украины. Член Национального союза писателей Украины (с 1971). Поэтесса прожила 78 лет.

Карл Лагерфельд

Люк Перри, Децл, Юлия Началова и другие: 25 знаменитостей, ушедших в 2019 году

REUTERS

10 сентября 1933 – 19 февраля 2019. Немецкий и французский модельер и фотограф. Прожил 85 лет.

Сергей Романюк

Люк Перри, Децл, Юлия Началова и другие: 25 знаменитостей, ушедших в 2019 году

"Комсомольская правда"

21 июля 1953 – 3 марта 2019. Украинский актер театра и кино. Член Национального союза кинематографистов Украины. Народный артист Украины (1998). Ему было 65.

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Люк Перри

Люк Перри, Децл, Юлия Началова и другие: 25 знаменитостей, ушедших в 2019 году

REUTERS

11 октября 1966 – 4 марта 2019. Популярный американский актёр. Известен по роли Дилана МакКея в сериале "Беверли-Хиллз". Актеру было 52, он умер от осложнений после инсульта.

Кит Флинт

Люк Перри, Децл, Юлия Началова и другие: 25 знаменитостей, ушедших в 2019 году

Artifex.Ru

17 сентября 1969 – 4 марта 2019. Музыкант, вокалист британской группы The Prodigy. Найден мертвым в своем доме в возрасте 49 лет.

Владимир Этуш

Люк Перри, Децл, Юлия Началова и другие: 25 знаменитостей, ушедших в 2019 году

"112 Украина"

06 мая 1922 – 9 марта 2019. Народный артист СССР, актер театра и кино. Работал художественным руководителем Театрального института имени Щукина. Участник Второй мировой войны и кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Стал известен после роли Купо в фильме "Западня", также снимался в комедиях Леонида Гайдая "12 стульев", "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию". Актеру было 96 лет.

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Юлия Началова

Люк Перри, Децл, Юлия Началова и другие: 25 знаменитостей, ушедших в 2019 году

versiya.info

31 января 1981 – 16 марта 2019. Российская певица, актриса и телеведущая. Умерла от заражения крови и сердечной недостаточности. Ей было 38 лет.

Алексей Булдаков

Люк Перри, Децл, Юлия Началова и другие: 25 знаменитостей, ушедших в 2019 году

Кино-Театр.ру

26 марта 1951 – 3 апреля 2019. Заслуженный артист РСФСР и народный артист России. Известность актёру принесла роль генерала Иволгина в фильме "Особенности национальной охоты". Всего актер сыграл более 150 ролей в кино. Ему было 68.

Георгий Данелия

Люк Перри, Децл, Юлия Началова и другие: 25 знаменитостей, ушедших в 2019 году

24 Канал

25 августа 1930 – 4 апреля 2019. Советский и российский режиссер и сценарист. Наиболее известные его фильмы "Афоня", "Я шагаю по Москве", "Кин-Дза-Дза!", "Осенний марафон". Прожил 88 лет.

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Люк Перри, Децл, Юлия Началова и другие: 25 знаменитостей, ушедших в 2019 году

"Комсомольская правда"

4 апреля 1928 – 26 апреля 2019. Советская и российская актриса театра и кино, педагог, певица, народная артистка СССР. Наибольшую известность ей принесла роль Аксиньи в фильме "Тихий дон". С 1978 работала преподавателем в Высшем театральном училище имени Щепкина и в ГИТИСе. Актриса умерла в возрасте 91 год.

Евгений Крылатов

Люк Перри, Децл, Юлия Началова и другие: 25 знаменитостей, ушедших в 2019 году

РБК

23 февраля 1934 – 8 мая 2019. Советский и российский композитор, народный артист России, пианист. Сочинил музыку к более чем 160 фильмам и мультфильмам. Самые известные среди них мультфильмы "Умка" и "Простоквашино", фильм "Приключения Электроника". Умер в возрасте 85 лет.

Юрий Мушкетик

Люк Перри, Децл, Юлия Началова и другие: 25 знаменитостей, ушедших в 2019 году

ZIK.UA

21 марта 1929 – 6 июня 2019. Украинский писатель, Герой Украины. Умер в возрасте 90 лет.

Кэмерон Бойс

Люк Перри, Децл, Юлия Началова и другие: 25 знаменитостей, ушедших в 2019 году

24 Канал

28 мая 1999 – 6 июля 2019. Американский актер, танцор, известен по ролям в комедийных сериалах "Джесси", "Наследники", "Дневник геймера". Умер в возрасте 20 лет от приступа эпилепсии.

Рутгер Хауэр

Люк Перри, Децл, Юлия Началова и другие: 25 знаменитостей, ушедших в 2019 году

kinoreporter.ru

21 января 1944 – 19 июля 2019. Американский актёр голландского происхождения. Известен по фильмам "Бегущий по лезвию", "Слепая ярость", "Бэтмен: Начало" и другим. Умер в возрасте 75 лет.

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Роман Вирастюк

Люк Перри, Децл, Юлия Началова и другие: 25 знаменитостей, ушедших в 2019 году

"Гордон"

21 апреля 1968 – 27 июля 2019. Украинский спортсмен, толкатель ядра. Брат украинского стронгмена Василия Вирастюка. Ему был 51 год.

Александра Назарова

Люк Перри, Децл, Юлия Началова и другие: 25 знаменитостей, ушедших в 2019 году

24 Канал

17 июля 1940 – 20 августа 2019. Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Снялась в более чем 80 фильмах. Наиболее известные из них "А если это любовь?", "Мелочи жизни", "Софья Перовская", "Любовь с привилегиями", "Моя прекрасная няня". Актрисе было 79 лет.

Мишель Омон

Люк Перри, Децл, Юлия Началова и другие: 25 знаменитостей, ушедших в 2019 году

UA.NEWS

15 октября 1936 – 28 августа 2019. Французский комедийный актер. Наиболее известен по ролям директора магазина в фильме "Игрушка" (1976), отца пропавшего подростка в фильме "Папаши". Прожил 82 года.

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24 Канал

29 ноября 1932 – 26 сентября 2019. Бывший президент Франции (1995-2007). Умер в возрасте 86 лет.

Марк Захаров

Люк Перри, Децл, Юлия Началова и другие: 25 знаменитостей, ушедших в 2019 году

interfax.com.ua

13 октября 1933 – 28 сентября 2019. Советский и российский режиссер, сценарист. Художественный руководитель театра "Ленком". Награждён орденами Святого Станислава и Святого Александра Невского. Снял такие известные фильмы, как "12 стульев" и "Тот самый Мюнхгаузен". Ему было 85 лет.

Мари Фредрикссон

Люк Перри, Децл, Юлия Началова и другие: 25 знаменитостей, ушедших в 2019 году

Aftonbladet

30 мая 1958 – 9 декабря 2019. Шведская певица, автор песен и композитор. Известна миру как солистка группы Roxette. Умерла в возрасте 61 год.

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РБК

21 сентября 1936 – 10 декабря 2019. Советский и российский политик. Кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Занимал должность мэра Москвы 18 лет, с 6 июня 1992 по 28 сентября 2010. Лужкову было 83 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря скончался популярный блогер и бывший заключенный Мопс дядя Пес (Сергей Новик). Мопс провел в заключении большую часть своей жизни, 27 лет. Он стал популярным в 2013 году, на канале в YouTube у него насчитывается почти полмиллиона подписчиков.

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Автор
Алина Мельник
Персоны
Юлия Началова Крис Кельми Децл (Кирилл Толмацкий) Карл Лагерфельд Кит Флинт Владимир Этуш Рутгер Хауэр Жак Ширак Юрий Лужков
Теги
шоу-бизнес звезды кино
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