"Людям "не все равно": заявление Поляковой о русском языке в Украине вызвало споры в сети

Украинская певица Оля Полякова вызвала бурные споры среди украинцев в сети своим заявлением о том, что в Украине языковая проблема существует только в политической плоскости, а "людям все равно".

В частности, в центре внимания оказалось высказывание знаменитости в программе "Право на владу" в эфире "1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Оля Полякова Instagram @polyakovamusic

Так, стоит отметить, что многих украинцев возмутило подобное заявление Поляковой. Пользователи начали отмечать, что им "не все равно":

Другие же, наоборот, поддержали заявление артистки:

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Оля Полякова рассказала, что однажды ее домогался один из министров времен правления Виктора Януковича.

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