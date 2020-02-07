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8 февраля • обновлено в 07:41
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"Людям "не все равно": заявление Поляковой о русском языке в Украине вызвало споры в сети

10.6т
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Украинская певица Оля Полякова вызвала бурные споры среди украинцев в сети своим заявлением о том, что в Украине языковая проблема существует только в политической плоскости, а "людям все равно".

В частности, в центре внимания оказалось высказывание знаменитости в программе "Право на владу" в эфире "1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram @polyakovamusic

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Так, стоит отметить, что многих украинцев возмутило подобное заявление Поляковой. Пользователи начали отмечать, что им "не все равно":

"Людям "не все равно": заявление Поляковой о русском языке в Украине вызвало споры в сети
"Людям "не все равно": заявление Поляковой о русском языке в Украине вызвало споры в сети
"Людям "не все равно": заявление Поляковой о русском языке в Украине вызвало споры в сети
"Людям "не все равно": заявление Поляковой о русском языке в Украине вызвало споры в сети
"Людям "не все равно": заявление Поляковой о русском языке в Украине вызвало споры в сети
"Людям "не все равно": заявление Поляковой о русском языке в Украине вызвало споры в сети

Другие же, наоборот, поддержали заявление артистки:

"Людям "не все равно": заявление Поляковой о русском языке в Украине вызвало споры в сети
"Людям "не все равно": заявление Поляковой о русском языке в Украине вызвало споры в сети
"Людям "не все равно": заявление Поляковой о русском языке в Украине вызвало споры в сети
"Людям "не все равно": заявление Поляковой о русском языке в Украине вызвало споры в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Оля Полякова рассказала, что однажды ее домогался один из министров времен правления Виктора Януковича.

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Автор
Анна Михно
Персона
Оля Полякова
Место
Украина
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Сухов Гена
Сухов Гена
Вчера с Львова к нам в Харьков приехала фура за товаром .Вышел волитель ,чистый вуйко ,и спросил на "украинском ", я ему ответил на русском .Мы друг друга прекрасно поняли.Так зачем муссировать эту тему ?
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Полякова, кто ты такая мы не знаем. На фото вроде ничего , да и человек ты хороший) Давай к нам в Россию, а для свиней пусть мычит Приходько.
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