Людмила Барбир заразилась коронавирусом: как себя чувствует телеведущая

Известная украинская телеведущая и актриса Людмила Барбир сообщила о положительном результате теста на коронавирус.

О диагнозе знаменитость рассказала в эфире "Сніданку з 1+1", раскрыв аудитории свои симптомы (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У меня начало краснеть горло, начало першить в нем. Так было несколько дней. Температуры не было. Других симптомов тоже. Через несколько дней появился насморк, слабость в теле, легкое головокружение в голове, сонливость – я буквально проваливалась в сон. Затем к этому всему добавилось то, что я потеряла полностью ощущение запаха и вкуса. Могла отличить только сладкое, соленое. Очень сильно начали болеть мышцы. Даже так, что было больно спать, лежать, ходить. Сейчас это волнами, то немножко отпускает, то снова. Температуры до этого времени не было. Наоборот – она понизилась. Но у тебя ощущение как все 40", – описала состояние Барбир.

Людмила Барбир заболела коронавирусом скриншот с видео

Телеведущая также добавила, что сейчас находится на самоизоляции и постоянно поддерживает связь с семейным врачом по телефону.

"Врач прописал пить много воды по три литра в день, но очень важно щелочной воды, именно тогда вирус начинает разрушаться. Витамин D, в большом количестве витамин C, цинк. Есть то, что вам хочется, но желательно, чтобы это была более легкая пища. И пульсоксиметр обязательно – я каждые полчаса измеряю уровень кислорода и нахожусь на связи со своим врачом", – поделилась Барбир.

Людмила Барбир заболела коронавирусом Instagram Людмилы Барбир

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