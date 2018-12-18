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''Люди здесь святые'': скандальный украинский артист сделал новое заявление о России

1.7тЧитать материал на украинском

Скандальный украинский артист балета Сергей Полунин, который недавно получил российское гражданство, сделал очередное заявление о России.

Так, на своей странице в Instagram он заявил, что любит россиян, ведь они "святые". "После пару дней, проведенных в России, еду к следующему месту. Мне очень грустно, что о вас отзываются нехорошо. От всего сердца я хочу сказать, что я люблю находиться здесь и люди здесь святые. Вы заслуживаете всего самого хорошего", написал Полунин.

''Люди здесь святые'': скандальный украинский артист сделал новое заявление о России

Фото: sergeipolunin

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Также он добавил, что россияне спасают этот мир.

''Люди здесь святые'': скандальный украинский артист сделал новое заявление о России

Фото: sergeipolunin

"Вы помогаете и относитесь друг к другу с уважением, помогаете тем, кто нуждается в этом больше. Вы можете стать раем на земле, все в ваших руках. И помните: вы спасаете этот мир. Вы делали это до этого, и вы делаете это сейчас", прокомментировал Полунин.

Отметим, что слова артиста вызвали возмущение у его подписчиков. "Это уже дошло до садизма! Сережа, остановись", "Ты несешь чушь", "Совсем плохо у парня с головой", "Что за ерунда и бред?! Когда кто так отзывался? Телевизор в квартирах у бабушек? Фейк", написали пользователи сети.

''Люди здесь святые'': скандальный украинский артист сделал новое заявление о России

Фото: скриншот

''Люди здесь святые'': скандальный украинский артист сделал новое заявление о России
''Люди здесь святые'': скандальный украинский артист сделал новое заявление о России
''Люди здесь святые'': скандальный украинский артист сделал новое заявление о России
''Люди здесь святые'': скандальный украинский артист сделал новое заявление о России

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Полунин спровоцировал скандал в сети тем, что встал на защиту Путина. Танцор заявил, что к президенту России относятся несправедливо, и он якобы не заслуживает этого.

Персона
Сергей Полунин
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Колесников Владимир
Колесников Владимир
Не ну чего ВЫ. Он любит Путина. Хочет чтобы Путин полюбил его. Ну мы же свободное общество. У нас геев не судят. Правда... Вофка любит маленьких.
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минин евген
минин евген
еще один ебонулся
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